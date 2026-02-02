미국 내 불법체류자 아르헨티나로 추방 뒤 재추방?
반이민 기조 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령 “가짜 뉴스”
미국의 불법체류자를 아르헨티나로 추방하는 방안을 협의 중이라는 보도가 나와 아르헨티나 현지에서 비판이 거세다. 아르헨티나도 강경한 반이민 정책 기조로 이주민 단속을 해왔기 때문이다. 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령은 “가짜 뉴스”라고 부인했다.
뉴욕타임스(NYT)는 지난달 30일(현지시간) 미국 정부 관계자와 내부 문서를 인용해 미국 정부가 제3국 출신 이주민을 아르헨티나로 추방‧수용할 수 있도록 하는 내용을 포함한 포괄적 외교협상 패키지를 협상 중이라고 보도했다.
양국은 ‘제3국 추방 협정’ 체결을 놓고 지난해 1월부터 협상을 진행해 왔으며 최근 구체적인 논의 단계에 이르렀다고 NYT는 전했다. 협정은 미국 내 불법체류 중 적발된 제3국 출신 이주민을 아르헨티나로 이송한 뒤 아르헨티나가 이를 본국으로 송환하는 항공편을 제공하는 내용이 골자다.
NYT는 후안 나바로가 아르헨티나 외교정책 담당 차관 대행은 지난달 초 관련 내용을 제안했고 파블로 키르노 아르헨티나 외교장관도 이 제안에 서명할 의사를 미국 측에 전달하면서 협상이 이뤄졌다고 설명했다.
이 같은 소식이 전해지자 아르헨티나 현지에선 비판이 쏟아졌다. 하비에르 밀레이 정부는 최근 두 달간 500여 명의 이주민 추방, 입국 불허, 체포, 송환 등 강도 높은 이민 단속을 벌이며 ‘역사상 최대 규모’라고 자평했다. 관련 예산 삭감도 중이어서 밀레이 정부의 강경한 반이민 정책 기조와 배치된다. 여권 지지층에서조차 “미국이 추방한 불법 이민자를 왜 아르헨티나가 받아야 하냐”는 불만이 쏟아졌다.
이를 의식한 듯 밀레이 대통령은 엑스(옛 트위터)에 “가짜 뉴스”라며 “국내외 좌파 성향의 황색 언론 선동에 휘둘리지 말라”라고 반박했다. 전문가들 사이에선 기존 정책과의 충돌은 물론 이주민 수용과 이송에 따른 재정 부담, 관련 인프라 부족 등의 장애 요인으로 협정이 체결돼도 단기간 내 실행될 가능성은 낮다고 관측했다. 다만 이 협정은 아르헨티나와 유사한 협정을 맺은 파라과이, 에콰도르 등 일부 남미 국가들에 영향을 미칠 것으로 예상된다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
