대경대 연기예술과–웰타임이앤씨 업무협약 체결
AI 숏폼 드라마 공동 제작 추진
대경대학교 연기예술과가 드라마 제작사 웰타임이앤씨와 업무협약을 체결하고 AI 기반 숏폼 드라마 공동 제작에 나선다.
대경대 연기예술과는 지난 30일 엔터테인먼트 제작사 웰타임이앤씨와 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다. 이번 협약을 통해 양 기관은 AI 기술을 접목한 숏폼 드라마 제작을 중심으로 산학 협력을 본격화한다.
협약에 따라 양측은 정부 연구개발(R&D) 과제 공동 수행과 연구개발사업 수행을 위한 컨소시엄 협력, AI 영상 콘티 제작을 위한 학습용 기초 데이터셋 구축, AI 프리프로덕션 플랫폼 테스트베드 제공 등에 협력하기로 했다.
특히 학생들의 연기와 모션 데이터를 기반으로 한 AI 학습 환경을 조성해 실질적인 제작 연계를 추진할 계획이다.
콘텐츠 IP 개발 분야에서도 협력이 이어진다. 양 기관은 영화 제작을 준비 중인 ‘그럼 남으시라요’를 비롯한 후속 프로젝트에서 촬영·제작 지원과 연기자 협력을 진행하며, AI 콘텐츠 제작 기술 교육 과정과 실습 중심의 커리큘럼을 공동 개발할 예정이다.
김정근 대경대 연기예술과 교수는 “이번 협약은 학생들의 현장실습 환경을 실제 제작 현장과 동일한 수준으로 조성한다는 점에서 의미가 크다”고 밝혔다.
김건표 교수는 “단순한 교류를 넘어 실제 제작을 기반으로 한 협력이라는 점에서 차별성이 있다”며 “재학생들이 AI 숏폼 콘텐츠를 드라마 제작 과정으로 직접 경험하며 현장 전문성을 높일 수 있을 것”이라고 말했다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
