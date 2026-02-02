이름으로 남긴 나눔…하남시 ‘기부자 명예의 전당’ 공식 출범

나눔을 도시의 역사로 기록

이현재 하남시장이 지난 1월 28일 열린 ‘하남시 기부자 명예의 전당 헌정식’에서 자녀의 성장을 나눔으로 기록하기로 약속한 이연후·박진솔 부부 및 자녀 이루다와 함께 기념촬영을 하고 있다. 하남시 제공

경기 하남시가 시 역사상 처음으로 ‘기부자 명예의 전당’을 마련하고, 시민들의 나눔을 도시의 공식적인 역사로 기록하기 시작했다.



지난 1월 28일 오후 4시 하남시청 별관 2층 대강당에서 열린 ‘하남시 기부자 명예의 전당 헌정식 : 당신의 이름’에는 기부자와 가족, 관계자 등 300여명이 참석해 뜻깊은 첫걸음을 함께했다.



이번 행사는 단순한 기념 절차를 넘어, 그동안 묵묵히 나눔을 실천해 온 시민들의 마음을 시의 기록으로 남기기 위해 처음 기획됐다.



하남시는 기부가 특정한 사람만의 특별한 선택이 아니라, 이웃의 이름들이 모여 공동체를 완성하는 가장 아름다운 행동임을 공식적으로 선언하고, 그 가치를 오래도록 기억하겠다는 취지로 명예의 전당을 조성했다.



이에 따라 이번에 헌정된 개인과 기관의 이름은 하남시청 입구 홀에 새겨질 예정으로, 시청을 찾는 누구나 하남의 자부심을 마주하게 된다.

이날 행사에서는 복지관들이 준비한 기부문화 캠페인이 행사장 외부에서 진행되며 현장은 축제와 같은 분위기를 연출했다. 대형 스크린을 통해 헌정 영상이 상영되자 장내는 조용한 울림으로 가득 찼고, 화면 위로 흐르는 기부자들의 이름은 하남의 오늘을 밝혀온 소중한 기록으로 다가왔다.



그동안 조성된 기부금은 문화와 복지 등 다양한 분야에 활용되며 시민의 삶의 질을 높이는 데 기여해왔다. 문화 분야에서는 시민이 주인공이 되는 참여형 행사와 축제를 지원했고, 복지 분야에서는 취약계층 지원과 미래 세대를 위한 촘촘한 안전망 구축에 쓰이며 하남을 한층 더 따뜻한 도시로 이끄는 자산이 됐다.



이날 현장에서 가장 큰 공감을 이끈 순간은 이연후·박진솔 부부의 나눔 이야기가 소개될 때였다. 이들 부부는 자녀 루다가 태어나기 직전 ‘좋은 일을 하면 반드시 복이 돌아온다’는 믿음을 담아 한국소아암재단에 루다의 이름으로 첫 기부금을 전달했다.



아이가 건강하게 태어나길 바라는 간절한 소망과 함께, 세상의 모든 아픈 아이가 사라지길 바라는 부모의 마음이 담긴 100만원이었다.



이후 루다의 첫돌에는 매년 생일마다 기부를 이어가겠다는 약속을 세웠고, “세상에서 가장 단단한 것은 매해 쌓는 덕”이라는 믿음으로 나눔을 이어가고 있다.

이연후씨는 하남시에 아기 패딩 점퍼와 양말을 기탁하며 본격적인 인연을 맺은 경험을 전하며, “정말 필요한 곳을 세심하게 선정해 준 하남시 행정에 깊은 신뢰와 감사를 느꼈다”고 말했다. 이어 “아이의 성장 과정을 기부로 기록하며, 언젠가 스스로 나눌 줄 아는 어른으로 자라길 바란다”며 앞으로도 매년 하남시에 기부를 이어갈 뜻을 밝혔다.



이현재 하남시장은 행사 내내 기부자 한 사람 한 사람의 손을 맞잡으며 깊은 존경과 감사의 뜻을 전했다. 이 시장이 직접 감사장을 전달하며 예우를 갖추는 모습에서, 나눔을 실천한 이들을 시정의 진정한 주인공으로 대우하려는 시의 진정성이 느껴졌다.



이 시장은 “여러분의 나눔이 하남시를 지탱하는 가장 깊은 뿌리”라며 “하남에 기부했다는 사실이 평생의 자부심이 될 수 있도록 시가 끝까지 예우하겠다”고 말했다.



시민의 이름을 소중히 기억하겠다는 하남시의 첫 고백은 이날 헌정식을 통해 도시의 기록으로 남았고, 그 이름들은 앞으로도 하남의 중심에서 조용히 온기를 전할 예정이다.



하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



