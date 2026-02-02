전자발찌 착용자, 외출 제한 10분만 넘겨도 처벌
전자발찌를 착용한 성범죄자는 야간 외출 제한 시각보다 10분만 늦게 귀가해도 처벌 대상이 된다는 대법원의 판단이 나왔다.
2일 법조계에 따르면 대법원 2부(주심 박영재 대법관)는 지난해 12월 전자장치부착법 위반 혐의로 기소된 A씨 사건에서 준수사항 위반을 일부 무죄로 판단한 원심을 깨고 사건을 제주지법에 돌려보냈다.
A씨는 2011년 청소년에게 성범죄를 저지르고 징역 10년과 15년 전자발찌 부착 명령을 선고 받았다. 석방 후엔 ‘알코올 농도 0.08% 이상 음주 금지’와 ‘2022년 11월부터 지난해 11월 자정부터 새벽 6시까지 주거지 이외의 외출 삼가’ 명령을 받았다.
이후 A씨는 2023년 1월 단란주점에서 술을 마신 뒤 택시를 잡지 못하자 보호관찰소에 “걸어서 돌아가고 있어 조금 늦겠다”고 말한 뒤 이튿날 0시10분쯤 귀가했다. 검찰은 A씨가 외출제한 준수사항을 위반했다고 보고 기소했다.
1, 2심은 A씨의 외출제한 위반 혐의에 무죄를 선고했다.
1심 재판부는 “외출 관련 준수사항은 주거지 이외로 외출을 ‘삼갈 것’이라고 돼 있고 ‘삼가다’의 사전적 의미는 외출을 절대적으로 해선 안 된다는 내용으로 해석할 수 없다”며 그 이유를 설명했다.
다만 별개의 건으로 A씨의 외출 삼가 준수사항 기간 외인 2022년 3월 음주 측정을 거부한 혐의만 유죄로 인정해 벌금 100만원을 선고했다.
하지만 대법원의 판단은 달랐다.
대법원은 전자장치부착법의 목적, 입법 취지 등을 고려할 때 법원이 ‘특정 시간대에 주거지 이외로 외출을 삼갈 것’이라는 준수사항을 부과했다면 그 의미는 ‘정해진 준수 기간 특정 시간대엔 원칙적으로 주거지에 머물러 있어야 한다’는 의미로 봐야 한다고 설명했다.
그러면서 부과된 준수사항 내용, A씨가 교육 또는 안내받은 내용, 준수사항을 위반하게 된 구체적인 동기와 경위, 위반 정도 등을 종합적으로 고려해보면 “전자장치 부착법의 외출제한 준수사항을 위반한 때에 해당하고, 정당한 사유가 있다고 볼 수도 없으며, 고의도 있다고 인정할 수 있다”고 밝혔다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사