경찰, 세종호텔 ‘복직 농성’ 12명 체포… 입점업체 업무방해 등 혐의
경찰이 복직을 요구하며 로비 점거 시위를 벌이고 있는 세종호텔 해고 노동자 등 시위대 10여명을 업무방해 등의 혐의로 체포했다.
경찰은 2일 오전 세종호텔 로비에서 농성 중이던 고진수 민주노총 서비스연맹 세종호텔지부장 등 12명을 업무방해와 퇴거불응 혐의로 현행범 체포해 조사하고 있다고 밝혔다. 이들은 남대문·서대문·성동경찰서로 분산 이송됐다.
이번 연행은 지난달 14일 고 지부장이 336일간의 고공농성을 해제하고, 같은 날부터 해고 노동자들과 인권 운동가들이 세종호텔 로비를 점거하며 농성을 이어가던 중 이뤄졌다.
세종호텔 정리해고 철회를 위한 공동대책위원회(공대위)는 세종호텔 1층 로비에서 취식하며 시위를 벌여왔다. 이에 세종호텔에서 식당을 운영하는 자영업자 A씨는 지난달 27일 이들을 업무방해, 퇴거불응, 건조물침입 혐의로 고소한 바 있다. 시위 소음 등으로 정상적인 영업을 못하고 있다는 취지에서다. A씨는 경찰에 고소장을 제출하기 전 불법 시위를 문제로 수차례 112에 신고하고, 국민신문고에도 민원을 접수한 것으로 파악됐다.
공대위는 부당한 체포라고 주장했다. 공대위는 기자회견을 열고 “노동을 존중한다는 이번 정부가 폭력적으로 노동자를 진압한 1호 사례”라고 주장했다.
앞서 세종호텔은 2021년 코로나에 따른 경영상 위기를 이유로 세종호텔지부 조합원 12명을 포함해 직원 15명을 정리해고 했다. 노조는 호텔 측이 정리해고를 시행한 뒤 경영 상황이 개선된 만큼 해고 노동자들을 복직시켜야 한다고 요구하고 있다.
