영원무역, 베트남 제조 현장서 글로벌 인재 육성
영원무역은 지난 1월 한 달간 성신여자대학교 재학생들을 베트남 현지 사업장으로 초청해 글로벌 인턴십 프로그램을 운영했다고 2일 밝혔다.
이번 인턴십은 글로벌 제조 현장에 대한 이해 확대와 산학협력 강화를 목표로 진행됐다. 참가 학생들은 영원무역 베트남 남딘 법인(YNL)에서 약 4주간 현장 중심의 인턴십에 참여하며 ▲Zero Wastage 달성 ▲업무 프로세스 분석을 통한 생산 효율 제고 등 실무 과제를 수행했다.
성래은 영원무역그룹 부회장은 “글로벌 제조업의 실제 과정을 현장에서 직접 경험하고, 다양한 문화와 환경에서 협업하는 경험은 학생들에게 의미 있는 자산이 될 것”이라고 말했다.
영원무역은 성신여대와의 산학협력을 바탕으로 해외 사업장에서 글로벌 인턴십 프로그램을 지속해서 운영하고 있다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
