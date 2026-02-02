부산시, 걷고 달리며 체감하는 15분도시 챌린지 운영

시민 동선으로 생활권 직접 확인

동네 시설 걷고 그리며 경험

당근마켓 협업, 참여형 실험

부산시가 걷기·달리기 이동 경로를 창의적인 그림으로 기록하는 ‘15분도시 부산 아트러닝 챌린지’를 앞두고, 경복궁 등지에서 시민 참여로 만들어진 주요 사례 이미지를 공개했다. /부산시 제공

부산시가 추진 중인 ‘15분도시’ 정책이 시민의 일상 속에서 실제로 작동하는지를 확인하는 실험이 시작됐다. 부산시가 그간 설계해 온 생활권을 시민이 직접 걷고 달리며 체감하도록 한 참여형 프로그램을 통해서다.



부산시는 2일부터 28일까지 당근마켓 플랫폼을 활용해 ‘15분도시 부산 아트러닝 챌린지’를 운영한다고 밝혔다. 시민이 생활권 내 주요 시설을 직접 방문하고 이동 동선을 기록하는 방식으로, 15분도시 개념을 일상 활동과 결합한 참여형 프로그램이다.



참여자는 들락날락, 하하센터, 우리동네 사회가치경영(ESG) 센터, 청년창업주거복합공간 등 15분도시 핵심 시설 가운데 한 곳을 방문한 뒤 걷기나 달리기 기록이 가능한 애플리케이션을 통해 1.5㎞에서 15㎞ 이내 구간을 이동하면 된다. 이동 과정에서 생성된 위치 확인 시스템(GPS) 경로를 활용해 이동 동선을 창의적인 그림으로 완성하고, 이를 인증하는 방식이다.



이 과정에서 시민은 ‘15분’이라는 개념을 실제로 체감하고, 일상에서 이용할 수 있는 생활권인지 스스로 확인하게 된다. 시설 접근성과 이동 편의성, 동네 공간의 연속성을 몸으로 경험하는 셈이다. 정책 문서나 지도 속 개념을 시민의 동선과 경험으로 옮긴다는 점에서 기존 정책 홍보 방식과는 결이 다르다.



특히 동네 기반 커뮤니티 플랫폼인 당근마켓을 활용한 점도 눈에 띈다. 시는 지난해 당근마켓과 업무협약을 체결한 이후 지역 공동체 활성화를 위한 협력 사업을 논의해 왔다. 자체 앱을 공급하는 대신, 시민이 익히 사용 중인 민간 플랫폼을 통해 정책을 확산시키겠다는 의도다. 이는 15분도시가 지향하는 ‘가까운 거리에서 형성되는 공동체’라는 개념과도 맞닿아 있다.



시는 참여자 가운데 무작위 추첨을 통해 15명을 선정해 총 36만원 상당의 이어폰을 경품으로 지급하는 등 참여를 독려할 계획이다.



시는 이 같은 시민 참여형 사례를 통해 시설 조성 중심이었던 15분도시 정책을 실제 이용과 경험 중심으로 전환해 나간다는 방침이다.



박형준 부산시장은 “15분도시 부산은 시민 누구나 동네 안에서 일상과 여가, 건강을 함께 누릴 수 있는 도시”라며 “이번 프로그램을 통해 시민들이 가까운 생활권에서 동네의 매력을 새롭게 발견하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



