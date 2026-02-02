오세훈 “숫자맞추기 공급확대”… 태릉CC 연일 비판
오세훈 서울시장이 정부의 1·29 주택공급대책에 대해 “실효성 없는 공공주도 방식에 다시 기대는 과거로의 회귀”라고 비판했다.
오 시장은 2일 국회에서 열린 ‘국민의힘-서울시 부동산정책협의회’에 참석해 “공공 물량 확대를 해법으로 내세우는 것은 문제의 본질을 비껴가는 접근”이라며 이 같이 밝혔다.
특히 용산국제업무지구와 태릉골프장(CC)의 경우 “숫자 맞추기에 급급한 공급 확대, 실현 가능성보다 당장의 발표 효과에 집착한 물량 밀어내기”라며 날 선 비판을 이어갔다.
그는 “지자체와의 사전 협의도, 실행 가능성에 대한 면밀한 검증도 없이 부지를 일방적으로 발표하는 방식은 이미 실패로 판명 난 (문재인 정부의) 8·4 대책의 데자뷔에 지나지 않는다”며 “세계유산 영향평가 등 넘어야 할 절차가 산적한 부지를 사전 협의 없이 포함시킨 결정은 시장에 헛된 희망을 던지는 일”이라고 지적했다.
아울러 “이 대책은 2029년에나 착공 가능한 먼 미래의 청사진으로 속도도 성과도 결코 장담할 수 없다”고도 했다.
오 시장은 “당장 10·15 대책으로 인한 규제만 완화해도 실질적인 공급 물량을 빠르게 확보할 수 있을 것”이라고 했다. 그는 이재명 대통령의 ‘정부 이기는 시장은 없다’는 발언을 겨냥, “시장은 제압해야 할 대상이 아닌 인정해야 할 현실이다. 그 현실을 거스르는 정책이 성공한 사례는 단 한 차례도 없었다”고 강조했다.
오 시장은 정부 대책과는 별개로 조기 착공이라는 해법으로 다가오는 공급 절벽에 정면 대응하겠다는 방침이다. 그는 “이미 확보한 25만4000 가구에 구역 지정 물량을 토대로 착공 시점을 1년씩 앞당기는 쾌속 추진 전략을 즉각 실행에 옮기겠다”고 밝혔다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
