고양시, 사회적경제기업 지원 ‘성과 중심’ 전환…자립 기반 강화
사회적가치지표 기반 일자리·판로 지원 확대
경기 고양시가 사회적경제기업의 자립과 성장을 목표로 일자리·판로·교육 정책을 성과 중심 지원체계로 전면 개편한다.
고양시는 취약계층 고용 중심의 기존 지원 방식에서 벗어나 사회적 가치와 경영 성과를 객관적으로 평가해 고용 유지와 매출 성장으로 연결하는 정책 전환에 나선다고 2일 밝혔다.
시는 사회적가치지표(SVI)를 기반으로 한 일자리 지원과 실질적인 판로 확대, 맞춤형 교육·컨설팅을 통해 사회적경제기업의 지속 가능한 성장 구조를 구축한다는 방침이다.
지난해 말 기준 고양시에는 사회적기업, 협동조합, 마을기업 등 476개 사회적경제 조직이 활동 중이지만, 다수 기업이 소규모로 재정 지원과 공공구매에 의존해 자체 경쟁력 확보에 한계를 겪어왔다. 이에 시는 단기 지원이 아닌 성과 창출과 시장 진입을 핵심 축으로 정책 방향을 재정립했다.
일자리 분야에서는 사회적가치지표(SVI)를 연계한 인건비 지원을 도입한다. 올해부터 상시 근로자 30인 미만 사회적경제기업이 신규 인력을 고용해 6개월 이상 유지할 경우 평가 등급에 따라 월 50만~90만 원의 인건비를 2년간 지원받는다.
‘우수’ 등급 이상 기업은 최대 3년까지 지원이 가능하다. 취약계층 고용 여부뿐 아니라 사회·경제적 성과와 혁신성을 종합 평가해 고용 유지 기업에 지원을 집중하는 방식이다.
판로 지원도 전시·홍보 중심에서 매출 중심으로 전환됐다. 시는 사회적경제 전시홍보관 ‘가치샵’을 킨텍스 제1전시장 관광기념품 판매점으로 이전해 상시 판매 거점을 구축했다. 현재 16개 기업이 33개 제품을 판매 중이며, 대형 전시·행사가 열리는 킨텍스의 특성을 활용해 일반 소비자와의 접점을 확대하고 있다.
이와 함께 국내 전문 전시회 공동관 운영, 대형 유통망 연계 기획전, 사회적경제 페스타 개최, 네이버 스마트스토어 ‘가치샵몰’ 운영 등 온·오프라인 판로 지원을 병행한다. 지난해 킨텍스 메가쇼와 스타필드 고양 행사에서는 수천만 원대 매출 성과를 기록했으며, 올해도 유통사 연계 상담회와 신제품 쇼케이스 참여 기회를 지속 확대할 계획이다.
기업의 자생력 강화를 위한 교육·컨설팅도 고도화된다. 지난해 사회적경제 아카데미 운영을 통해 900여 명의 수료생을 배출했고, 기업 맞춤형 컨설팅을 통해 예비사회적기업 지정과 공모사업 선정 성과를 냈다. 올해는 협동조합·마을기업 특화과정과 찾아가는 교육, 청소년 대상 프로그램을 신설하고 기업 간 네트워크 지원도 강화한다.
운영 15년 차를 맞은 고양시사회적경제지원센터는 창조혁신캠퍼스 성사로 이전해 상담·교육·컨설팅 기능을 확대하며 사회적경제 성장 거점으로 역할을 재정립한다.
이동환 고양시장은 “사회적경제기업의 자립을 위해서는 단순한 지원을 넘어 성과가 고용과 성장으로 이어지는 구조가 필요하다”며 “기업이 경쟁력을 갖추고 지속 가능한 일자리를 만들어갈 수 있도록 정책적 지원을 이어가겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
