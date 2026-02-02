본그룹 ‘정성 한 그릇, 행복 한 그릇’ 쌀나눔 캠페인 성료
13년간 누적 17만3800㎏ 기부
본그룹이 13년째 이어온 쌀나눔 캠페인을 통해 올해도 지역사회 이웃들에게 따뜻한 온기를 전했다. ㈔본사랑은 본그룹과 함께한 제13회 ‘정성 한 그릇, 행복 한 그릇’ 쌀나눔 캠페인이 성공적으로 마무리됐다고 2일 밝혔다.
이 캠페인은 2013년 일부 본죽 가맹점의 자발적 기부로 시작돼 현재는 전국 본브랜드 가맹점과 임직원, 협력사가 함께하는 본그룹의 대표 사회공헌 활동으로 자리 잡았다. 현재까지 누적 기부량은 총 17만3800㎏으로, 밥 한 공기 기준 약 193만 공기 분량에 달한다.
제13회 캠페인은 2025년 11월 17일부터 12월 15일까지 참여를 모집했으며, 지난 1월 30일 1차 전달식을 진행했다. 준비된 쌀은 순차적으로 배분되며, 2월 초 추가 배분될 예정이다.
이번 캠페인에는 전국 본브랜드 가맹점 367점과 본그룹 임직원 89명과 협력사 등이 참여해 총 20㎏ 쌀 1002포대(2만40㎏)를 마련했다. 기부된 쌀은 42개 기관을 통해 독거노인, 장애인, 한부모 가정 등 취약계층 1002가구에 전달될 계획이며, 참여 브랜드는 본죽&비빔밥, 본죽, 본도시락, 본가네국밥, 본설렁탕, 멘지, 본우리반상 등이다.
최복이 본사랑 이사장은 “축복은 나눌 때 더 큰 가치를 갖고, 나눔은 사명”이라며 “어려운 여건 속에서도 한마음으로 참여해 주신 가맹점주와 임직원, 협력사분들께 깊이 감사드린다”고 말했다. 이어 “현장에서 이웃의 삶을 묵묵히 섬기고 계신 복지기관 관계자분들께도 깊은 존경의 마음을 전한다”고 덧붙였다.
한편, 본사랑은 2009년 설립된 본죽 사회공헌 재단으로, ‘섬김·나눔·세움’의 가치 아래 국내외 소외 이웃을 위한 봉사와 구제를 꾸준히 실천하고 있다. 장애인 축구대회와 댄스경연대회 후원, 장애인 보호작업장 지원, 노숙인·쪽방촌 주민과 해외 난민·빈곤 아동 후원 등 다양한 활동을 통해 사회 통합과 상생을 도모하고 있다. 본죽 본그룹과 본사랑은 쌀나눔 캠페인을 비롯한 사회공헌 활동을 통해 앞으로도 지역사회와 함께 상생하며, 일상에 작은 온기를 더하는 지속 가능한 나눔을 이어갈 계획이다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
