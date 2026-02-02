기부캠페인 하던 병원, 직원 임금은 1년 체불…익명제보 10곳 중 9곳 ‘위법’
고의적 체불은 ‘무관용 원칙’
재직자 익명제보센터 상시운영
아동을 위한 사고 예방 교육과 기부 캠페인 등으로 선한 이미지를 구축해온 A병원은 정작 직원들에게 1년 가까이 임금을 지급하지 않은 것으로 나타났다. A병원은 지난해 1월부터 11월까지 직원 13명의 임금 총 4억원을 체불했는데, 정부의 시정지시에도 청산 의지를 보이지 않자 결국 정부의 ‘무관용 원칙’에 따라 형사 절차로 넘겨졌다.
고용노동부는 지난해 9월부터 두 달간 재직자 익명제보를 바탕으로 상습 임금체불 사업장 166곳에 대한 기획 근로감독을 실시한 결과 사업장 152곳의 법 위반을 적발했다고 2일 밝혔다. 익명제보가 나온 사업장의 91.6%가 노동법을 어기고 있었다.
이들 사업장에서는 총 551건의 노동관계법 위반 사항이 발견됐다. 위반 사업장 가운데 150곳에는 시정지시가 내려졌고, 6곳에는 과태료가 부과됐으며, 8곳에 대해서는 범죄인지해 형사 절차에 착수했다.
임금체불이 적발된 사업장은 총 118곳이다. 피해 노동자는 4775명, 체불액은 63억6000만원에 달했다. 이 가운데 근로감독관의 청산 지도에 따라 105곳이 4538명의 체불임금 48억7000만원을 즉시 지급했다. 6곳에서는 아직 청산 절차가 진행 중이다.
시정지시에도 불구하고 체불임금 청산 의지를 보이지 않은 사업장 7곳에 대해 노동부는 형사 절차를 개시했다. 체불 사유가 경영상 어려움이 아닌 의지의 문제로 판단되면 무관용 원칙을 적용한다는 입장이다. 이에 따라 직원 79명의 임금 2억7000만원과 퇴직자 11명의 퇴직금 1억 등 총 3억7000만원을 체불한 사업장, 직원 10명 임금 3억4000만원을 체불한 기업 등이 입건됐다. 장시간 근로 관련 노동부 시정지시를 미이행한 사업장 1곳도 범죄인지 대상에 올랐다.
임금체불 외에도 포괄임금 계약을 이유로 연장·야간근로수당을 지급하지 않거나 최저임금에 미달하는 임금을 준 사례가 다수 적발됐다. 주 52시간을 초과한 장시간 노동 위반은 31곳에서 확인됐고, 근로조건을 서면으로 명시하지 않거나 근로계약서를 교부하지 않은 사업장도 68곳이었다. 취업규칙 미신고 등 기초 노동질서 위반 사례도 확인됐다.
노동부는 이번 감독 대상 중 5건 이상의 법 위반 사항이 적발된 사업장 44곳에 대해 1년 내 또 신고가 접수되면 재감독할 예정이다. 또 이날부터 재직자 익명제보센터를 상시 운영한다고 밝혔다. 김영훈 노동부 장관은 “숨어있는 체불을 찾는 재직자 익명제보 등 국민들이 실제로 체감할 수 있는 분야에 대해 지속적으로 감독을 추진해 나가겠다”고 말했다.
