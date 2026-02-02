경인여대, 일본 학생 대상 K-뷰티 실습 교육 마무리
경인여자대학교는 최근 일본 산코학원 뷰티학교 학생들이 단기 연수 프로그램으로 방문해 K-뷰티 실습 교육을 이수했다고 2일 밝혔다.
이번 연수는 올해 산코학원 뷰티학교를 대상으로 처음 운영된 방문형 프로그램이다. 양 기관은 앞으로도 뷰티 분야 실습 교육을 기반으로 국제 교류 협력의 폭을 넓혀 갈 계획이다. 또 경인여대는 해외 교육기관과의 협력을 확대하고 국제 감각과 실무 역량을 갖춘 실무형 뷰티 전문 인재 양성을 위한 교육 프로그램을 지속 추진해 나가기로 방침을 정했다.
교육 과정은 총 2일간 진행됐다. 1일차에는 메이크업 실습, 2일차에는 K-뷰티 스킨케어 실습으로 구성됐다. 메이크업 교육에서는 현장 적용을 고려한 표현기법과 모델을 중심으로 실습 수업이 운영됐다. 스킨케어 교육에서는 피부 상태 진단에 대한 이해, 한국형 스킨케어 단계별 실습, 관리 기법 적용 및 현장형 테크닉 상호 체험 등을 중심으로 프로그램이 이뤄졌다. 참가 학생들은 실습 과정에서 단계별 절차를 직접 수행하고 터득하며 K-뷰티 교육의 특징을 체감했다.
이성내 뷰티학과 학과장은 수료식에서 “실습 교육은 단순한 체험이 아니라 현장에서 요구되는 기준을 정확히 익히는 과정”이라며 “이번 연수가 참가 학생들에게 전공 역량을 확장하는 기회가 되었길 바라며 향후 교육 교류가 지속적으로 이어지길 기대한다”고 전했다.
이번 연수에 참여한 일본인 학생은 “실습 중심으로 구성된 수업이 특히 인상적이었다”며 “현장에서 활용되는 기술과 흐름을 직접 경험할 수 있어 유익했고 전공 학습에도 큰 도움이 될 것 같다”고 소감을 표현했다.
