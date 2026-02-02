전북 농촌 활력 컨트롤 타워 세운다…지역 소멸 위기 대응

농어촌 지원 기능 통합 공공법인 출범 추진

기획·집행·성과 관리까지 책임지는 상시 조직

전북특별자치도청사. 전북도 제공

전북특별자치도가 농촌 소멸 위기 대응을 위한 전담 공공법인인 ‘전북농어촌활력재단’ 설립에 착수했다. 분산돼 있던 농어촌 지원 기능을 통합해 현장 중심 정책 실행력을 높이겠다는 구상이다.



2일 전북도에 따르면 도는 도청 대회의실에서 전북농어촌활력재단 설립을 위한 발기인대회를 열고 재단의 비전과 향후 추진 일정을 공유했다. 행사에는 김관영 전북자치도지사와 문승우 전북도의회 의장을 비롯해 농어업 분야 전문가, 지역 활동가, 유관기관 관계자 등 200여명이 발기인으로 참여했다. 재단은 내년 1월 공식 출범을 목표로 한다.



전북은 14개 시·군 가운데 10곳이 인구감소지역, 13곳이 소멸위험지역으로 분류될 만큼 농촌 고령화와 청년 유출이 심각한 상황이다. 인구 감소에 따른 악순환을 끊고 농촌경제·사회 분야를 총괄할 실행 조직의 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다.



그동안 농어촌 정책이 공모 보조금 중심의 단발성 사업에 머물렀다면, 재단 설립은 기획부터 집행, 성과 관리까지 책임지는 전담 조직을 구축한다는 점에서 정책 전환의 의미를 갖는다.



이에 도는 현재 분산 운영 중인 전북농촌경제사회서비스활성화지원센터, 전북농촌융복합지원센터, 전북농어업농어촌일자리플러스센터에 전국 단위 교육훈련 기능을 더해 통합 재단 설립을 추진해 왔다. 지난해 10월 행정안전부로부터 설립 승인을 받으면서 출범 준비가 본격화됐다.



재단이 출범하면 농촌경제·사회서비스 전달체계 구축, 주민 참여형 공동체 육성, 지역 맞춤형 활력 사업 추진, 농어촌 일자리 창출, 전국 단위 교육훈련기관 운영 등을 맡게 된다. 그간 여러 기관에 흩어져 있던 농어촌 지원 기능을 일원화해 현안 대응의 실행력을 높이겠다는 취지다.



도는 2월 정관·조례 제정을 시작으로 4월 도의회 출연 동의, 7월 임원 임명, 9월 설립 등기를 거쳐 2027년부터 재단을 본격 운영할 계획이다.



전북도 관계자는 “전북 농어촌의 지속 가능성을 높이기 위한 첫 단추”라며 “현장 중심의 실효성 있는 정책을 통해 농어촌에 활력을 불어넣겠다”고 말했다.



전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



