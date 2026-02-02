이철우, 장동혁 만나 ‘대구·경북행정통합 특별법’ 국회 통과 건의

“대구·경북이 앞장서 새로운 지방 분권 모델을 만들고 전국으로 확산시킬 것”

경북도 제공



경북도는 이철우 도지사가 2일 장동혁 국민의 힘 대표와 만나 대구·경북행정통합 특별법의 조속한 제정과 국회 통과를 적극 건의했다고 밝혔다.



이 도지사는 경북 북부권 균형발전, 국가 권한·재정의 적극적 이양, 시·군·구 자율권 강화 등을 골자로 한 행정통합의 기본 원칙과 특별법의 주요 취지를 설명하고 오는 7월 1일 통합특별시 출범을 목표로 조속한 법안 통과의 필요성을 강조했다.



장 대표는 “대구·경북 행정통합이 지방소멸 대응과 국가 균형발전 측면에서 갖는 의미에 공감하고 행정통합 특별법 입법 과정에 함께 하겠다”고 약속했다.



이 도지사는 “대구·경북 행정통합은 국가 균형발전을 이끄는 성장전략의 핵심 축이며 수도권 일극 체제를 극복하기 위해서는 통합을 전제로 한 특별법 제정이 반드시 필요하다”며 “대구·경북이 앞장서 새로운 지방분권 모델을 만들고 이를 전국으로 확산시켜 나가겠다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



