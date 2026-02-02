울진 방문객 지난해 890만명 돌파…철도 개통 효과 ‘톡톡’
경북 울진을 찾은 관광객이 지난해 890만명을 넘어서며 철도 개통 이후 지속적인 상승세를 이어가고 있다.
울진군은 지난해 울진을 찾은 방문객이 890만3990명으로, 전년 대비 8% 증가했다고 2일 밝혔다. 한국관광공사 ‘관광 빅데이터 플랫폼 데이터랩’을 기반으로 이동통신 데이터, 신용카드 소비액 등을 종합해 산출한 결과다.
데이터랩 지역관광진단에 따르면 방문객의 평균 체류시간은 1801분으로, 전국 기초지자체 평균 1021분을 크게 웃돌았다. 1박 이상 숙박 방문객 비율 역시 20.4%로 전국 평균 7.1%의 세 배에 달했다.
주요 관광지별 네비게이션 목적지 검색량은 후포항이 6만8577건으로 가장 많았고 죽변항 5만7004건, 덕구온천 4만3665건으로 뒤를 이었다.
관광 소비도 증가세를 보였다. 신용카드 데이터를 기반으로 한 내국인 관광소비액은 1118억 700만원으로, 2024년 대비 13.1% 늘었다.
군은 철도 개통 이후 추진해 온 다양한 정책이 관광객 증가에 영향을 미친 것으로 분석했다.
관광택시와 단체 관광객 버스지원 사업, 무료 시내버스 운영 등으로 접근성을 높였고 특별열차와 철도 연계 상품, 야간관광 이벤트 등을 선보였다.
울진군 관계자는 “철도 개통 이후 관광 기반이 한층 강화됐다”며 “올해는 1000만 관광객 시대를 조속히 열 수 있도록 군민과 함께 힘을 모으겠다”고 말했다.
울진=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사