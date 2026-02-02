경남도, 통영 욕지도 수돗물 공급안정화에 가용자원 총동원
경남도는 통영시 욕지도 가뭄에 대응하기 위해 식수댐 저수율을 상시 점검하고 단계별 비상급수 체계를 운영하기 위해 가용자원을 총동원한다고 2일 밝혔다.
욕지도를 제외한 경남 지역은 수돗물 공급이 안정적인 상태다. 하지만 욕지도는 평년보다 강수량이 적고 욕지댐 저수율이 낮아 지속적인 관리가 필요한 상황이다.
도와 통영시는 가뭄에 대비해 지하관정을 개발·확보하고, 급수선과 욕지식수댐을 연결하는 비상연계관로를 설치해 비상급수 기반을 갖췄다.
현재 단계별 비상급수 계획에 따라 1단계인 지하관정 가동을 시행 중이다. 현재까지 제한급수는 없으며 비가 오지 않아도 당분간은 정상 공급이 가능하다.
다만 장기간 비가 없을 경우 단계별 제한급수를 시행한다. 이 경우 병입 수돗물과 생수를 지원하고, 급수차와 급수선을 탄력적으로 운영할 계획이다. 필요하면 민간과 해경 급수선을 투입해 공급 공백을 최소화한다.
도는 단기 대응과 함께 구조적 취약성 개선에도 나선다. 욕지도 유수율은 약 53%로 도 평균보다 낮아 누수 저감과 관망 개선이 필요한 상황이다. 도는 노후 상수관망 정비 사업을 확대해 유수율을 도 평균 이상으로 끌어올릴 계획이다.
서영미 경남도 수질관리과장은 “도서지역 특성상 가뭄은 곧바로 생활 불편으로 이어질 수 있다”며 “저수율 관리와 비상급수 체계를 철저히 운영하고 필요시 민간·해경 등 가용자원을 투입할 방침”이라고 밝혔다.
