임이자 “장동혁 그만 흔들고, 재신임 투표하자…100% 수용 전제”

국회 재정경제기획위원장을 맡고 있는 임이자 국민의힘 의원(경북 상주·문경)이 2일 투표 결과 100% 수용을 전제로 한 전 당원의 장동혁 지도부 재신임 투표를 제안했다. 결론이 정해진 뒤에는 더 이상 당 지도부를 흔들어서는 안 된다는 취지다.
임 의원은 페이스북에 “최근 한동훈 전 국민의힘 대표 징계와 관련해 일부 의원들이 장동혁 대표와 지도부 재신임 투표를 주장한다”며 이같이 밝혔다. 그는 “지도부를 흔들고 비토해 온 분들께 분명히 묻겠다”며 “재신임 투표 결과에 토 달지 않고, 딴 소리 하지 않고, 100% 수용할 것을 약속하실 수 있나”라고 반문했다.
이어 “장동혁 지도부가 재신임된다면 지금까지의 비토와 흔들기를 멈추고, 당 통합에 앞장서며 장 대표를 중심으로 지방선거 승리를 위해 당에 헌신하겠다고 약속하실 수 있는가”라고 덧붙였다.
임 의원은 “저는 국회 재정경제기획위원장으로 말만 하지 않겠다. 이번 전 당원 재신임 투표에 제 재정경제기획위원장 자리를 걸겠다”며 “결과에 승복하고, 저부터 제 직으로 책임지겠다”고 밝혔다.
그는 “계속 지도부를 흔들고 비토만 하면서도 재신임을 묻자고 말한다면, 이제는 말이 아니라 행동으로 보여주셔야 한다”며 “전 당원 재신임 투표, 결과 100% 수용, 그리고 그 결과에 따라 모두가 하나 되어 지방선거로 나아가자는 것”이라고 강조했다.
앞서 대선 당시 당 비상대책위원장을 맡았던 김용태 의원은 장 대표에 대한 당원 대상 재신임 투표를 제안한 바 있다. 김 의원은 SBS 라디오에서 “이 사건에 대해 전반적으로 지방선거를 지금 이 체제로 치를 수 있느냐 없느냐를 당원들한테 한번 여쭤보는 게 순리인 것 같다”고 말했다．
그러나 친한계 박정훈 의원은 “우리가 요구한 건 장동혁 대표의 사퇴지 재신임이 아니다”라며 거부했다. 박 의원은 “장 대표는 자신을 비판했다는 이유로 전직 최고위원당적을 박탈하고, 당에 절반 가까운 지지층을 가진 핵심당원을 헌법이 금지한 연좌제로 제명한 순간 이미 당을 대표할 자격을 잃었다”며 “이는 정적 제거라는 자신의 정치적 목적을 위한 반민주적 결정으로 그렇기에 오세훈 서울시장까지 사퇴를 요구한 것 아니냐”라고 비판했다.
이어 “전 당원 투표를 할 테니 통과되면 입닫으라고 것이 말이 되냐"며 "(사퇴라는) 뻔한 답이 있는데도 숫자로 누르고 입꾹닫시키겠다는 건 민주당이나 하는 짓으로 이미 우리는 민주당의 비민주성을 비판할 자격마저 잃었다”고 주장했다.
