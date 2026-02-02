가덕대교~송정IC 고가도로 착공… 서부산 교통축 구축 첫발
가덕신공항·신항 연계 핵심 도로망
녹산산단·강서 교통 병목 해소
2030년 완공, 사업비 1484억원
가덕도신공항과 부산신항을 잇는 서부산 핵심 교통축 구축의 출발점이 될 도로 공사가 본격화했다. 만성적인 차 정체가 이어져 온 강서구 일대의 교통 흐름이 개선될 수 있을지 주목된다.
부산시는 2일 강서구 희망공원에서 ‘국지도 58호선 가덕대교~송정나들목(IC) 고가도로 건설사업’ 기공식을 열고 본격적인 공사에 착수했다. 이날 행사에는 박형준 부산시장을 비롯해 김도읍 국회의원과 김형찬 강서구청장, 시·구의원, 지역 주민 등 250여명이 참석했다.
이번 사업은 강서구 송정동 가덕대교에서 송정IC까지 이어지는 기존 평면도로를 입체화하는 것으로, 총연장 2.72㎞, 왕복 4차로 규모의 고가도로를 건설하는 것이 핵심이다. 교통 흐름을 방해하던 평면 교차로를 해소해 통행 시간을 줄이고 안전성을 높이겠다는 취지다. 총사업비는 1484억원, 완공 목표 시점은 2030년 말이다.
시는 가덕도신공항 개항과 부산항 신항 개발로 서부산권 교통 수요가 급증할 것으로 보고 2021년부터 해당 사업을 추진해 왔다. 2021년 8월 기획재정부 예비타당성조사를 통과한 뒤 같은 해 국토교통부의 ‘제5차 국도·국지도 건설계획’에 반영됐고 2024년 11월 실시설계를 마쳤다.
고가도로가 완공되면 출퇴근 시간대 상습 정체가 발생하던 송정동 일대 교통 여건이 개선되고 가덕도신공항과 신항을 오가는 물류·여객 이동 효율도 높아질 것으로 기대된다. 특히 녹산국가산업단지와 강서 생활권을 연결하는 주요 간선축 역할을 하게 된다.
시는 이번 사업을 시작으로 대저대교, 엄궁대교, 장낙대교 등 서부산권 주요 교량·도로 사업을 유기적으로 연계해 부산 전역을 하나의 순환형 교통망으로 구축해 나간다는 계획이다.
박형준 부산시장은 기공식에서 “국지도58호선 가덕대교~송정IC 고가도로는 가덕도신공항과 서부산권을 잇는 중요한 교통축”이라며 “시민들이 체감할 수 있는 교통 여건 개선 효과가 클 것으로 기대한다”고 말했다. 이어 “이번 사업이 강서구와 서부산권의 균형발전을 앞당기고, 글로벌 허브도시 부산을 실현하는 데 중요한 기반 시설이 되도록 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
