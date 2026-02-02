충남도, ‘돔구장 건립’ 잰걸음…타당성·기본구상 용역 착수
충남도가 천안·아산 돔구장 건립을 위한 기본구상과 타당성 조사 용역을 시작하는 등 관련 절차에 본격적으로 돌입했다.
천안아산 돔구장 건립테스크포스(TF)는 2일 도청에서 회의를 열고 천안·아산 돔구장과 광역환승복합센터 건립 추진 전략과 방향 등을 논의했다. 앞서 도는 돔구장과 광역환승복합센터 건립을 추진하기 위해 전형식 도 정무부지사와 천안·아산시 관계 공무원, 전문가 등 20명으로 구성된 TF를 구성했다.
천안아산 돔구장은 5만석 이상 규모의 다용도 구장으로, 지난해 11월 김태흠 지사가 기자회견을 통해 공식화했다. 케이티엑스(KTX) 천안아산역에서 도보로 10∼20분 거리 20만㎡의 부지에 2031년까지 1조원을 투입해 건립한다는 방침이다.
천안아산 돔구장에서 연간 30경기 이상의 프로야구 경기를 치르고, 축구와 아이스링크 경기를 열 계획이다. 연간 150∼200일가량 K팝 공연과 전시, 대기업 행사 등도 진행한다.
도는 또 2030년까지 6735억원을 투입해 천안아산역에 광역환승복합센터 건립을 추진한다. 6만1041㎡의 부지에 건축연면적 29만6800㎡ 규모인 광역환승복합센터는 환승 시설과 함께, 주거·상업·문화·업무 인프라를 갖출 예정이다.
도는 오는 10월까지 진행할 용역을 통해 지역 환경과 개발 여건을 검토하고, 돔구장의 경제적 타당성과 다목적 활용 가능성 등 필요성과 당위성을 분석한다.
또 해외 돔구장 건축 면적과 공간 활용 사례를 분석해 천안·아산 돔구장의 적정 규모를 도출하고, 개폐·폐쇄형 돔을 분석해 천안·아산에 적합한 형태를 찾을 예정이다.
이와 함께 돔구장 건설 사업비와 운영 비용, 위험 요인·대안, 재원 조달 방안, 사업 추진 방식, 단계별 로드맵과 실행 전략 등도 마련한다.
전형식 부지사는 “정부가 지난해 12월 5만석 규모 돔구장 건립 계획을 발표한 만큼 국가적 흐름과 충남의 비전이 일치한다”며 “빠른 시일 내 재원 조달과 운영 관리 방안을 포함한 종합 로드맵을 완성할 계획”이라고 말했다.
