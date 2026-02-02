[속보] 金총리 “합당 이슈 갈등 안 돼…정청래와 가깝다”
김민석 국무총리가 더불어민주당과 조국혁신당 간 합당 추진 논란에 대해 “합당되느냐 안 되느냐와 별개로 이러저러한 이슈들이 갈등을 일으키는 건 바람직하지 않다”고 말했다.
김 총리는 2일 총리 서울공관에서 열린 신년 기자간담회에서 “민주당 근본 정체성을 변질시키거나 명칭을 변경하는 것은 안 된다”며 이같이 말했다.
김 총리는 “원칙적으로 대통합론자고 줄곧 합당 주장을 해왔다”면서도 “과정과 절차는 결과 이상으로 중요하다. 과정이 민주적이지 않으면 결과도 민주적이지 않다”고 했다.
정청래 민주당 대표와의 관계에 대해서는 “대단히 가깝다”고 일축했다. 그러면서 “우리가 축적해 온 인간적 관계를 바꿀 상황이 아니다”며 “현재 당 대표로서의 역할과 노고에 대해 다시 한번 정부·여당을 함께 책임지고 당정대 파트너로서 늘 만나는 입장에서 치하의 말씀을 드리고 싶다”고 했다.
민주당 차기 당 대표 선거 출마 여부와 관련해 한 유튜브 채널에서 “로망”이라고 말한 것과 관련해서는 “정치를 해 온 사람으로서 서울시장도 로망이고 당 대표도 로망이었다”며 “총리가 된 순간에 서울시장은 어렵겠다고 했다”고 했다. 당 대표 출마에 대해선 “국정에 전념하겠다고 했다”고만 답했다.
최근 이재명 대통령이 연일 부동산 정책 관련 발언을 이어가고 있는 것에 대해서는 “과거 진보·보수 정권 막론하고 (부동산 정책이 실패한 것은) 애초에 시작한 정책의 기조를 못 지킨 것이 주된 요인 중 하나라고 보고 있다”며 “대통령은 앞으로 이런 기조가 변경될 것이라 기대하지 않으셨으면 좋겠다는 메시지를 강화해서 드리는 것”이라고 설명했다.
검찰개혁 후속 논의의 핵심 쟁점 중 하나인 보완수사권 문제에 대해서는 “지방선거나 국회 상황이 있어서 처리 시점에 대해선 당과 논의해야 한다”며 “개인적인 소망으로는 적어도 6월 전에 핵심적인, 뜨거운 쟁점에 대해선 일정한 정리가 되는 게 좋다”고 말했다.
