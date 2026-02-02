‘서해 최북단’ 백령도에 국민체육문화센터·복합커뮤니티센터 준공
인천 옹진군은 2일 서해 최북단 백령도 주민의 여가생활 여건을 개선하고 주민 화합의 장을 마련하기 위해 건립한 ‘백령 국민체육문화센터’의 준공식을 성황리에 개최했다고 밝혔다. 또 이날 백령도 주민의 정주 생활 여건을 개선하고 삶의 질을 높이기 위해 건립한 ‘백령 복합커뮤니티센터’의 준공식도 열었다.
백령 국민체육문화센터는 2021년 생활SOC 복합화 사업에 선정되며 2023년 12월 착공에 들어가 연면적 2325.54㎡, 지상 3층 규모로 지난해 12월 준공됐다. 군은 건립에 총사업비 104억원을 투입해 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다목적 복합 공간을 조성하는 데 주력했다.
1층에는 최신 운동 기구를 갖춘 체력단련실, 2층에는 청소년과 주민을 위한 공부방·단체운동실·세미나실·악기연주실, 3층에는 작은 도서관·어린이 놀이터·실내 체육관 등이 들어서 주민들의 다양한 문화·체육 수요를 충족할 전망이다.
백령 복합커뮤니티센터는 2022년 ‘특수상황지역개발 신규사업’에 선정되며 추진 동력을 얻었다. 군은 총사업비 116억원을 투입해 2024년 3월 착공에 들어갔다. 이후 연면적 2411.42㎡, 지하 1층∼지상 2층 규모로 준공됐다.
백령 복합커뮤니티센터는 도서 지역 주민들이 육지에 비해 상대적으로 누리기 어려웠던 ‘생활 밀착형 편의시설’을 확충하는 데 중점을 뒀다. 지상 1층에는 찜질방을 포함한 공공 목욕탕 시설과 실내 어린이놀이터, 실내 골프연습장이 들어서 주민들의 건강과 여가를 책임진다. 지상 2층에는 지역 주민 누구나 이용할 수 있는 다목적실과 창업지원실, 카페 등 다양한 문화·체육시설이 조성됐다.
문경복 옹진군수는 “기상 여건에 구애받지 않고 사계절 내내 이용 가능한 백령 국민체육문화센터가 문을 열게 돼 매우 기쁘다”며 “이곳이 백령도 주민들의 건강 증진과 문화 향유는 물론 이웃 간의 정을 나누는 소통과 화합의 거점 공간으로 사랑받기를 기대한다”고 말했다. 이어 “백령 복합커뮤니티센터의 개관으로 백령면 주민들의 열악한 정주 여건을 개선하고 지속가능한 복지환경이 조성될 것으로 기대한다”며 “주민 소통과 교류의 공간으로서 큰 역할을 할 것”이라고 덧붙였다.
