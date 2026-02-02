‘서해 최북단’ 백령도에 국민체육문화센터·복합커뮤니티센터 준공

백령 국민체육문화센터. 옹진군 제공

백령 복합커뮤니티센터 조감도. 옹진군 제공

백령 복합커뮤니티센터는 2022년 ‘특수상황지역개발 신규사업’에 선정되며 추진 동력을 얻었다. 군은 총사업비 116억원을 투입해 2024년 3월 착공에 들어갔다. 이후 연면적 2411.42㎡, 지하 1층∼지상 2층 규모로 준공됐다.

지상 1층에는 찜질방을 포함한 공공 목욕탕 시설과 실내 어린이놀이터, 실내 골프연습장이 들어서 주민들의 건강과 여가를 책임진다. 지상 2층에는 지역 주민 누구나 이용할 수 있는 다목적실과 창업지원실, 카페 등 다양한 문화·체육시설이 조성됐다.