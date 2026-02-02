파열음 커지는 행정통합…대전·충남 일제히 반발

이장우 대전시장이 2일 대전시청에서 기자회견을 열고 더불어민주당이 발의한 대전충남 행정통합 특별법의 문제점을 지적하고 있다. 대전시 제공

행정통합 교부세, 행정통합 지원금을 신설하고 대통령 시행령을 통해 조정한다는 계획이다. 국세와 지방세를 65대 35로 조정하는 안은 임기 4년 내에 조세법을 개정해 추진한다.

“민주당 법안은 재정 지원이 한시적이고 사무 및 권한의 이양 범위가 상당히 축소됐다”며 “중앙정부가 권한과 예산을 시혜적 입장에서 분배하는 종속적 지방분권의 연장에 불과하다”고 평가했다.

민주당 안은 연 3조7500억원 정도로 우리 요구의 절반도 반영되지 않았다”며 “

국세와 지방세 비율도 대통령이 약속한 65대 35, 약 6조6000억원에도 크게 미치지 못한다”고 설명했다.

예비타당성 조사 면제 요구는

빠르게 처리할 수 있다’는 선언적 규정만 담았고 특별지방행정기관 사무 이양, 개발사업인허가 의제처리 등 주요 권한은 여전히 중앙부처와 협의절차를 전제하고 있다”고 했다.