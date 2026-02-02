부산서 심야 오토바이 집단 폭주…고교생 1명 검거 (영상)

심야 도심서 오토바이 집단 폭주

15㎞ 질주 끝 추격…고교생 검거

경찰, 미검거 가담자 끝까지 추적

심야 시간대 오토바이 집단 폭주 신고를 받고 출동한 경찰이 현장을 추격하는 모습. /해운대경찰서 제공

심야 시간대 무리 지어 오토바이를 운행하며 폭주 행위를 벌이던 가담자 중 1명이 경찰에 붙잡혔다. 경찰의 추격을 피해 오토바이를 버리고 달아나던 중 검거된 이 운전자는 10대 고등학생으로 확인됐다.



부산 해운대경찰서는 2일 해운대구 송정동 등 도심 주요 교차로에서 교통법규를 무시하고 집단 폭주를 벌인 오토바이 가담자 가운데 고등학생 A군을 검거했다고 밝혔다.



해운대 일대에서 오토바이 여러 대가 집단으로 주행하며 교통 위험을 초래한 장면. /해운대경찰서 제공

A군은 지난 1일 오전 2시17분부터 3시10분쯤까지 해운대구 석대동에서 출발해 기장군 안평역을 거쳐 해운대구 송정동 일원까지 약 15㎞ 구간을 오토바이 여러 대와 함께 주행하며 교통상의 위험을 발생시킨 혐의(도로교통법상 공동위험행위)를 받는다.



경찰에 따르면 당시 오토바이 8대가량이 굉음을 내며 전 차로를 점거한 채 대열 주행과 곡예 운전을 벌이는 등 시민 안전을 위협했다. 112 신고를 받고 출동한 교통경찰과 지역경찰이 합동으로 추격하던 중 A군은 오토바이를 버리고 검문에 불응하며 도주하다가 현장에서 검거됐다.



경찰은 이번 사건을 조만간 부산경찰청 교통수사계로 이관해 나머지 미검거 가담자들에 대해서도 수사를 이어갈 방침이다.



부산경찰청 관계자는 “도로 위 시민의 안전을 위협하는 이륜차 폭주 행위에 대해 참여자 그룹을 면밀히 수사하고 압수수색 등 강제수사를 통해 엄정 대응하겠다”며 “단순 가담자까지 끝까지 추적·검거하는 무관용 원칙으로 대응할 예정”이라고 밝혔다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



