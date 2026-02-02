시사 전체기사

영진전문대 전문기술석사과정 첫 교수 임용

입력:2026-02-02 14:47
공유하기
글자 크기 조정
영진전문대학교 캠퍼스 전경. 영진전문대 제공

대구 영진전문대학교는 전문기술석사 학위를 취득한 박철호(45)씨가 창원폴리텍대학 금형과 교수로 임용됐다고 2일 밝혔다.

전문기술석사 과정을 마치고 6일 졸업하는 박씨는 전문기술석사 과정 첫 교수 임용이라는 성과를 만들었다. 박씨는 20년 넘게 산업 현장에서 실무를 쌓은 베테랑 기술인이다. 현장 경험을 보다 체계적로 정리하고 확장하고자 2024년 영진전문대 전문기술석사과정(정밀기계공학과)에 입학했다.
영진전문대학교 전문기술석사 학위를 취득해 창원폴리텍대학 금형과 교수로 임용된 박철호(45)씨. 영진전문대 제공


박철호씨는 “앞으로 교육자로서 이론을 현장의 언어로 풀어내며 학생들이 ‘왜 배우는지’를 이해하도록 돕고 싶다”며 “늦었다고 느껴질 때가 가장 빠른 때라는 말을 후배들과 현장의 직장인들에게 전하고 싶다”고 말했다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
金총리 “합당 이슈 갈등 안 돼…정청래와 가깝다”
부자아빠 “자산시장 폭락은 세일…금·은·비트코인 더 살 것”
김건희 측 “보내주신 마음, 모두 기억…어지럼증으로 답장 못해”
70대 보행자 친 ‘뺑소니’ 오토바이, 추적 끝에 검거 (영상)
李대통령 “망국적 부동산투기 옹호, 시대착오 종북몰이 그만”
이언주 “토지공개념 포기해야”… 조국 “어이가 없다”
막걸리병 담근 어묵탕?…‘태백산 눈축제’ 노점 위생 논란
한국 대졸 초임, 日보다 24.5%·대만보다 41.1% 높아
국민일보 신문구독