영진전문대 전문기술석사과정 첫 교수 임용
대구 영진전문대학교는 전문기술석사 학위를 취득한 박철호(45)씨가 창원폴리텍대학 금형과 교수로 임용됐다고 2일 밝혔다.
전문기술석사 과정을 마치고 6일 졸업하는 박씨는 전문기술석사 과정 첫 교수 임용이라는 성과를 만들었다. 박씨는 20년 넘게 산업 현장에서 실무를 쌓은 베테랑 기술인이다. 현장 경험을 보다 체계적로 정리하고 확장하고자 2024년 영진전문대 전문기술석사과정(정밀기계공학과)에 입학했다.
박철호씨는 “앞으로 교육자로서 이론을 현장의 언어로 풀어내며 학생들이 ‘왜 배우는지’를 이해하도록 돕고 싶다”며 “늦었다고 느껴질 때가 가장 빠른 때라는 말을 후배들과 현장의 직장인들에게 전하고 싶다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사