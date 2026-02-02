경주 국제미디어센터 일반건축물 전환…회의·전시 공간 조성
경북 경주시는 보문관광단지 내 국제미디어센터를 일반건축물로 전환해 회의·전시 기능을 강화하는 사업을 추진한다고 2일 밝혔다.
국제미디어센터는 지상 2층 건축면적 3401.19㎡, 연면적 6503.92㎡ 규모의 가설건축물이다. 경주화백컨벤션센터 옆에 있다.
시는 총사업비 68억원을 들여 내년까지 일반건축물로 전환하고, 마이스 산업 거점으로 활용할 계획이다.
또 화백컨벤션센터와 국제미디어센터를 연결하는 통로를 설치하고, 국제미디어센터 2층에 회의장 활용 공간을 조성한다.
시는 지난해 9월부터 11월까지 기획설계 용역을 시행하고 지방재정투자심사를 마쳤다.
이달 중 실시설계 용역을 거쳐 오는 4월 일반건축물 전환을 위한 관계 부서 협의를 진행할 방침이다. 오는 11월 착공해 내년 4월 준공을 목표로 한다.
주낙영 경주시장은 “이번 사업은 APEC 이후 국제회의와 전시를 안정적으로 유치할 수 있는 기반을 마련하기 위한 것”이라며 “마이스 산업 경쟁력을 높여 지역 관광과 경제 활성화로 이어질 수 있도록 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
