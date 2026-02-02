대구 사랑의 온도 올해도 100도 넘어
대구시는 지난해 12월 1일부터 지난달 31일까지 진행한 ‘희망2026 나눔캠페인’ 집계 결과 목표액인 106억2000만원을 넘어선 111억원을 모금해 사랑의 온도가 104.6도를 기록했다고 2일 밝혔다.
대구사회복지공동모금회, 대구시는 이날 옛 중앙파출소 앞 사랑의 온도탑에서 나눔캠페인 폐막식을 열었다. 이번 모금은 전년도와 동일한 목표(106억2000만원)를 설정하고 출발했다. 경기침체와 영남권 산불, 집중호우 등 연이은 재난으로 기부 여건이 좋지 않다는 판단에서다. 그럼에도 불구하고 지역기업과 대구 시민들의 따뜻한 나눔 정신이 빛을 발해 목표액을 초과 달성했다.
지역 대표 기업들의 고액 기부와 개인 기부가 이어지며 사랑의 온도를 높였다. 달성군은 11억원 이상을 모금해 9개 구·군 가운데 최초로 10억원 이상 모금을 달성했다. 1인당 모금액은 군위군이 약 1만1500원으로 가장 높았다.
김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “경기침체와 지난해 산불, 집중호우 등 연이은 재난으로 기부 여건이 어려운 상황 속에서도 시민과 지역 기업이 나눔에 적극적으로 참여했다”며 “앞으로도 우리 사회에 따뜻한 기부 문화가 계속 이어지기를 바란다”고 말했다.
