안호영, 완주·전주 통합 동참 선언…전북 통합 논의 급물살
안호영 의원, 통합 찬성 입장 선회
정동영·이성윤 동석…국가 지원 연계 통합 강조
김관영 지사 “산업·재정 도약 계기”
전북 완주·전주 행정통합을 둘러싼 정치권 기류가 급변하고 있다. 그동안 통합 추진 방식의 문제를 이유로 신중론을 유지해 왔던 안호영 더불어민주당 국회의원(완주·진안·무주)이 통합 찬성 입장으로 선회하면서다. 다만 2026년 6월 지방선거에서 통합시장을 선출하려면 관련 법·절차를 감안할 때 남은 시간이 넉넉지 않아, 통합 논의가 속도전을 피하기 어렵다는 관측도 나온다.
안 의원은 2일 전북특별자치도의회에서 기자회견을 열고 “지금은 전북이 새로운 도약을 준비해야 할 결정적 시점”이라며 “전주·완주 통합을 추진하겠다”고 밝혔다. 이날 회견에는 정동영 통일부 장관(전주병)과 이성윤 더불어민주당 최고의원(전주을)이 함께했다.
안 의원은 “완주 군민이 신뢰할 수 있는 국가 지원 방안을 공동으로 만들겠다”며 “완주를 약화시키는 통합이 아니라, 완주를 강화하는 상생 통합 모델을 만들어 설득해 나가겠다”고 강조했다. 다만 “통합 과정에서 완주 군민의 의사가 충분히 반영돼야 한다는 점은 분명한 전제”라며 “통합 의결 시점이나 구체적인 시안을 언급하기는 아직 이르다”고 선을 그었다.
정 장관은 “완주 군민의 반대가 존재하는 것도 현실”이라면서도 “광역 단위 통합에 대해 4년간 20조원 규모의 지원이 논의되는 상황에서 전북이 이 흐름에서 소외될 수 있다는 위기감이 크다”고 말했다. 이어 “이 같은 환경 변화 속에서 안호영 의원의 결단은 의미가 있다”고 평가했다.
이성윤 최고위원도 “지금 대한민국은 통합이 대세”라며 “전주·완주 통합을 통해 전북 회복의 최소한의 기회를 만들어야 한다”고 강조했다.
이번 입장 변화의 배경에는 ‘5극 3특’ 구도 속에서 전북이 주변 광역 통합 흐름에 밀릴 수 있다는 위기 인식이 깔려 있다는 분석이 나온다. 안 의원은 그간 산업 비전과 국가지원 전략이 전제돼야 한다는 입장을 밝혀왔으며, 구체적인 지원안이 제시될 경우 설득에 나설 수 있다는 뜻을 밝힌바 있다.
정 장관은 기자회견을 두고 “완주·전주 통합이 단순한 행정구역 개편을 넘어, 국가 전략 산업과 대규모 정부 지원을 끌어오기 위한 기폭제가 될 수 있다는 판단이 작용했다”고 평가했다. 특히 피지컬 AI 등 차세대 산업 육성과 연계해 통합 필요성을 강조하면서 통합 논의가 산업·국가 전략 차원으로 확장될 가능성도 언급했다.
김관영 전북특별자치도지사도 이날 기자회견을 열고 “지역 정치권이 전북의 미래를 위해 대승적 결단을 내린 데 대해 도지사로서 깊이 환영한다”며 “완주·전주 통합이 행정구역 개편에 그치지 않고, 국가 지원과 산업 도약으로 이어질 수 있도록 도가 책임지고 뒷받침하겠다”고 밝혔다.
