변동성 장세에 금·은으로… 디지털 실물자산 투자 급증
‘차곡차곡’ 5만 구좌 돌파, 적립형 확산
은 거래액 1년 새 100배… 안정 자산
소액·자동 적립 앞세워 투자 방식 변화
주식과 가상자산 시장의 변동성이 이어지는 가운데 개인 투자자들의 자금이 금·은 등 실물자산으로 이동하는 흐름이 디지털 플랫폼에서도 뚜렷하게 나타나고 있다. 단기 수익보다 안정적인 자산 축적을 선호하는 투자 심리가 확산되면서, 적립형 실물자산 투자에 대한 관심이 빠르게 늘고 있다는 분석이다.
부산디지털자산거래소 비단(Bdan)은 적립형 금·은 투자 서비스 ‘차곡차곡’의 누적 계좌 수가 5만 구좌를 넘어섰다고 2일 밝혔다. 지난해 1월 2만 구좌 수준이던 가입 계좌는 완만한 증가세를 보이다가 최근 시장 변동성이 확대되면서 증가 속도가 빨라졌다.
차곡차곡은 금과 은을 소액으로 나눠 정기적으로 적립할 수 있는 구독형 서비스다. 투자 금액과 납입 주기, 기간을 자유롭게 설정할 수 있고 자동 적립 방식으로 운영된다. 일정 요건을 충족하면 매도 수수료가 면제되는 구조다. 단기 차익보다는 중장기적 자산 축적을 원하는 투자 수요와 맞물리며 계좌 수가 빠르게 늘어난 것으로 풀이된다.
특히 은 거래 증가세가 두드러진다. 비단에 따르면 지난 1월 한 달간 ‘e은’ 누적 거래액은 1489억원으로, 지난해 같은 기간 14억2000만원과 비교해 약 100배 증가했다. 지난해 상반기 전체 거래액(239억원)도 이미 크게 웃돌았다. 산업·투자 수요가 겹친 은 가격 변동성과 함께 대체 투자처를 찾는 수요가 유입된 결과로 해석된다.
디지털 실물자산 투자는 기존 은행권의 골드뱅킹·실버뱅킹과 달리 소액 거래와 플랫폼 접근성이 강점으로 꼽힌다. 비단에서는 금은 0.01g, 은은 1g 단위부터 거래할 수 있다. 매입한 실물자산은 보안 구역 내 금고에 실물로 보관된다. 현재 금·은을 비롯해 구리, 팔라듐, 플래티늄 등 7종의 실물자산 거래가 가능하다.
시장에서는 불확실성이 지속될 경우 이 같은 디지털 기반 실물자산 투자 수요가 당분간 이어질 가능성이 크다고 보고 있다. 변동성 장세 속에서 투자자들이 ‘안정성’과 ‘분산’을 동시에 추구하는 흐름이 새로운 투자 방식으로 구체화되고 있다는 평가다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
