김병수 김포시장 “5호선 연장 5500억 직접 부담…예타 즉각 통과해야”

5호선 연장 예타 통과 촉구 긴급 회견

“경제성보다 생명”…‘재정 직접 부담’ 강수

김병수 김포시장이 2일 시청 대회의실에서 긴급 기자회견을 열고 서울지하철 5호선 김포 연장 사업의 조속한 예비타당성조사 통과를 촉구하고 있다. 박재구 기자

서울지하철 5호선 김포·검단 연장 사업의 예비타당성조사 통과를 촉구하기 위해 김병수 경기 김포시장이 시 재정 직접 부담이라는 초강수를 꺼내 들었다.



김병수 김포시장은 2일 시청 대회의실에서 긴급 기자회견을 열고 서울지하철 5호선 김포 연장 사업의 조속한 예비타당성조사 통과를 정부에 공식 촉구했다.



이 자리에서 김병수 시장은 총사업비 약 3조3000억원 규모의 5호선 연장 사업과 관련해 김포시가 5500억원을 직접 부담하겠다고 밝혔다.



김 시장은 “지금 김포의 출퇴근길은 불편을 넘어 위험의 영역”이라며 “매일같이 과밀한 교통 환경 속에서 시민의 안전이 위협받고 있는데도 사업은 경제성이라는 숫자 앞에서 멈춰 서 있다”고 말했다. 이어 “시민의 생명을 숫자로만 판단할 수는 없다”며 정부의 결단을 촉구했다.



김포시가 제시한 5500억원은 전체 사업비의 약 17%에 해당하는 금액으로, 향후 김포 지역에서 추진되는 도시개발사업의 개발부담금을 활용해 조달하겠다는 구상이다.



김 시장은 “개발 이익을 소수에게 귀속시키는 것이 아니라 시민의 안전과 도시 미래를 위해 환원하겠다는 것”이라며 “과거 골드라인 사례처럼 시의 본예산을 축소해 마련하는 재원이 아니기 때문에 시민을 위한 필수 사업이 위축되는 일도 없다”고 강조했다.



김포시는 그동안 5호선 연장을 위해 정부 및 관계 기관과 수십 차례 협의를 진행해 왔다고 설명했다.



예비타당성조사 통과를 위한 경제성 보완은 물론, 사업 전제 조건으로 제시됐던 건설폐기물 처리장 문제 해결과 검단 지역을 우회하는 대도시권광역교통위원회 조정안 수용, 서울시와 인접 지자체와의 협의도 마쳤다는 입장이다.



그럼에도 정부가 경제성을 이유로 결정을 미루면서 사업이 장기간 답보 상태에 놓여 있다는 것이다.

김병수 김포시장이 2일 시청 대회의실에서 긴급 기자회견을 열고 서울지하철 5호선 김포 연장 사업의 조속한 예비타당성조사 통과를 촉구하고 있다. 박재구 기자

김 시장은 “지연될수록 사고 비용과 사회적 비용, 지역 경쟁력 약화라는 손해가 눈덩이처럼 커지고 있다”며 “이는 김포만의 문제가 아니라 국가적 손실로 이어질 수밖에 없다”고 주장했다. 그러면서 “김포는 이미 모든 준비를 마쳤고, 이제 남은 것은 정부의 결단뿐”이라고 했다.



김포 지역의 시·도의원 등 국민의힘 당원협의회 선출직들도 힘을 모았다. 이들은 “오늘 발표로 5호선 지연의 경제성 부족 이유는 사라졌다”며 “정부는 더 이상 경제성을 이유로 멈춰있지 말고 시민 안전을 위해 당장 에비타당성조사를 통과시켜 김포시민의 고통을 멈춰주시기를 간절히 호소한다”고 밝혔다.



5호선 연장 사업을 둘러싼 지역 사회의 압박도 커지고 있다. 지난달 말 서울지하철 5호선 김포·검단 연장 사업의 신속 추진을 요구하는 국회 국민동의 청원이 공개된 이후 동의자가 빠르게 늘어나며 2일 현재 기준 1만1700명을 넘어섰다.



청원인은 수도권 서북부 지역이 지속적인 인구 유입에도 불구하고 광역철도 인프라 확충에서 소외돼 왔다며, 예비타당성조사 장기 지연에 대한 국회 차원의 점검과 조정을 요구하고 있다.



앞서 김포와 인천 지역 시민단체들은 기획재정부 청사 앞 집회와 성명을 통해 예타 결과의 조속한 공개와 정상 추진을 촉구해 왔으며, 김포 지역 정치권에서는 김포골드라인 혼잡에 따른 안전 문제를 이유로 5호선 연장을 ‘선택이 아닌 생존의 문제’로 규정하며 지역 국회의원의 책임있는 역할을 촉구하기도 했다.



서울지하철 5호선 김포·검단 연장 사업은 서울 방화에서 인천 검단을 거쳐 김포한강2콤팩트시티까지 총 25.8㎞ 구간에 10개 정거장을 신설하는 대형 광역교통 사업이다. 정부는 2031년 개통 목표를 제시했지만, 한국개발연구원(KDI)이 진행 중인 예비타당성조사 결과는 아직 발표되지 않은 상태다.



김 시장은 “5호선 연장은 개발 사업이 아니라 시민의 생명을 지키는 안전 인프라”라며 “김포에 5호선이 들어오는 그날까지 시장으로서 책임을 다하겠다”고 말했다.



김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 서울지하철 5호선 김포·검단 연장 사업의 예비타당성조사 통과를 촉구하기 위해 김병수 경기 김포시장이 시 재정 직접 부담이라는 초강수를 꺼내 들었다.김병수 김포시장은 2일 시청 대회의실에서 긴급 기자회견을 열고 서울지하철 5호선 김포 연장 사업의 조속한 예비타당성조사 통과를 정부에 공식 촉구했다.이 자리에서 김병수 시장은 총사업비 약 3조3000억원 규모의 5호선 연장 사업과 관련해 김포시가 5500억원을 직접 부담하겠다고 밝혔다.김 시장은 “지금 김포의 출퇴근길은 불편을 넘어 위험의 영역”이라며 “매일같이 과밀한 교통 환경 속에서 시민의 안전이 위협받고 있는데도 사업은 경제성이라는 숫자 앞에서 멈춰 서 있다”고 말했다. 이어 “시민의 생명을 숫자로만 판단할 수는 없다”며 정부의 결단을 촉구했다.김포시가 제시한 5500억원은 전체 사업비의 약 17%에 해당하는 금액으로, 향후 김포 지역에서 추진되는 도시개발사업의 개발부담금을 활용해 조달하겠다는 구상이다.김 시장은 “개발 이익을 소수에게 귀속시키는 것이 아니라 시민의 안전과 도시 미래를 위해 환원하겠다는 것”이라며 “과거 골드라인 사례처럼 시의 본예산을 축소해 마련하는 재원이 아니기 때문에 시민을 위한 필수 사업이 위축되는 일도 없다”고 강조했다.김포시는 그동안 5호선 연장을 위해 정부 및 관계 기관과 수십 차례 협의를 진행해 왔다고 설명했다.예비타당성조사 통과를 위한 경제성 보완은 물론, 사업 전제 조건으로 제시됐던 건설폐기물 처리장 문제 해결과 검단 지역을 우회하는 대도시권광역교통위원회 조정안 수용, 서울시와 인접 지자체와의 협의도 마쳤다는 입장이다.그럼에도 정부가 경제성을 이유로 결정을 미루면서 사업이 장기간 답보 상태에 놓여 있다는 것이다.김 시장은 “지연될수록 사고 비용과 사회적 비용, 지역 경쟁력 약화라는 손해가 눈덩이처럼 커지고 있다”며 “이는 김포만의 문제가 아니라 국가적 손실로 이어질 수밖에 없다”고 주장했다. 그러면서 “김포는 이미 모든 준비를 마쳤고, 이제 남은 것은 정부의 결단뿐”이라고 했다.김포 지역의 시·도의원 등 국민의힘 당원협의회 선출직들도 힘을 모았다. 이들은 “오늘 발표로 5호선 지연의 경제성 부족 이유는 사라졌다”며 “정부는 더 이상 경제성을 이유로 멈춰있지 말고 시민 안전을 위해 당장 에비타당성조사를 통과시켜 김포시민의 고통을 멈춰주시기를 간절히 호소한다”고 밝혔다.5호선 연장 사업을 둘러싼 지역 사회의 압박도 커지고 있다. 지난달 말 서울지하철 5호선 김포·검단 연장 사업의 신속 추진을 요구하는 국회 국민동의 청원이 공개된 이후 동의자가 빠르게 늘어나며 2일 현재 기준 1만1700명을 넘어섰다.청원인은 수도권 서북부 지역이 지속적인 인구 유입에도 불구하고 광역철도 인프라 확충에서 소외돼 왔다며, 예비타당성조사 장기 지연에 대한 국회 차원의 점검과 조정을 요구하고 있다.앞서 김포와 인천 지역 시민단체들은 기획재정부 청사 앞 집회와 성명을 통해 예타 결과의 조속한 공개와 정상 추진을 촉구해 왔으며, 김포 지역 정치권에서는 김포골드라인 혼잡에 따른 안전 문제를 이유로 5호선 연장을 ‘선택이 아닌 생존의 문제’로 규정하며 지역 국회의원의 책임있는 역할을 촉구하기도 했다.서울지하철 5호선 김포·검단 연장 사업은 서울 방화에서 인천 검단을 거쳐 김포한강2콤팩트시티까지 총 25.8㎞ 구간에 10개 정거장을 신설하는 대형 광역교통 사업이다. 정부는 2031년 개통 목표를 제시했지만, 한국개발연구원(KDI)이 진행 중인 예비타당성조사 결과는 아직 발표되지 않은 상태다.김 시장은 “5호선 연장은 개발 사업이 아니라 시민의 생명을 지키는 안전 인프라”라며 “김포에 5호선이 들어오는 그날까지 시장으로서 책임을 다하겠다”고 말했다.김포=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지