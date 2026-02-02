김동연 “신천지서 저를 ‘사탄의 수괴’라고까지…”
김동연 경기지사가 더불어민주당 대선 경선 과정에서 신천지 측 접근 정황이 있다는 보도와 관련한 질문에 “저를 보고 (신천지에서) ‘사탄의 수괴’라고 했다고 하더라”며 부인했다.
김 지사는 2일 경기도청 단원홀에서 열린 신년기자간담회에서 “재작년 10월 신천지가 임진각 평화누리공원에서 10만명 넘는 집회 신청을 했는데 행사 며칠 전에 제가 전격 취소했다. 이로 인해 신천지가 도청에 와서 거의 한 달 가까이 연인원 수십만명이 데모했다”며 이같이 밝혔다.
김 지사는 접경지역 안보상황과 도민 안전을 감안해 임진각 평화누리공원 대관취소 결정을 내린 바 있다.
당시 평화누리공원이 있는 파주는 대북전단 살포 예고 등으로 인해 물리적 충돌 가능성이 높아 위험구역으로 설정되어 있어, 김 지사가 단호히 신천지 대관취소 결정을 내렸다는 게 경기도의 설명이다.
이로 인해 신천지는 2024년 11월 15일 경기도청 주변에 매일 2만여 명이 몰려와 대규모 집회를 개최하며 김 지사를 규탄했다. 매주 3회씩(월·수·금) 김 지사를 성토하는 릴레이 집회를 상당기간 동안 지속적으로 열었다.
김 지사는 “(그런 내용을 상기한다면) 적어도 종교집단이 정치에 개입하려고 하는 것은 완전히 뿌리를 뽑아야 되겠다는 생각을 한다”면서 “어떻게 종교집단이 정치에 개입을 하고, 특히 투표에 영향을 미친다고 생각하는지. 그 자체가 너무나 몰상식한 일”이라고 강조했다.
그러면서 그는 “지금도 신천지는 (그때 일로) 저희 경기도 기관에 소송을 제기해서 지금 소송 중에 있다”면서 “(지난 (민주당 당내) 경선 중에 다른 후보들에게 네거티브 하지 않고, 건전한 정책 경쟁을 하면서 나름대로 최선을 다했다”고 상기시켰다.
김 지사는 “종교집단에서 정치에 개입하려고 하는 어떠한 시도도, 신천지가 됐든 어디가 됐든, 강력하게 진상을 조사하고 이 기회에 아주 뿌리 뽑는 계기가 됐으면 하는 생각을 해본다”고 거듭 강경한 입장을 내비쳤다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
