김동연 “신천지서 저를 ‘사탄의 수괴’라고까지…”

김 지사는 접경지역 안보상황과 도민 안전을 감안해 임진각 평화누리공원 대관취소 결정을 내린 바 있다.

파주는 대북전단 살포 예고 등으로 인해 물리적 충돌 가능성이 높아 위험구역으로 설정되어 있어, 김 지사가 단호히 신천지 대관취소 결정을 내렸다는 게 경기도의 설명이다.

이로 인해 신천지는 2024년 11월 15일 경기도청 주변에 매일 2만여 명이 몰려와 대규모 집회를 개최하며 김 지사를 규탄했다. 매주 3회씩

김 지사를 성토하는 릴레이 집회를 상당기간 동안 지속적으로 열었다.