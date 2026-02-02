육아휴직자 주담대 원금 상환 유예… 금융권 전면 시행
부산시 건의로 제도화… 주거비 숨통
민간 주담대까지 확대… 전 금융권 적용
정책자금 한계 넘어 육아휴직 부담 완화
육아휴직자에 대한 시중 은행의 주택담보대출 원금 상환이 이달부터 유예된다. 육아휴직으로 소득이 일시적으로 줄어드는 근로자의 주거비 부담이 크게 완화될 것으로 보인다.
부산시는 육아휴직자의 주거비 부담을 덜어주기 위해 지난해 금융당국과 은행권에 건의한 ‘육아휴직자 주택담보대출 원금 상환 유예 제도’가 이달부터 본격 시행된다고 2일 밝혔다.
그동안 육아휴직자는 보금자리론이나 디딤돌대출 등 일부 정책자금 대출만 원금 상환 유예가 가능했지만, 시중은행을 통한 민간 주택담보대출은 육아휴직을 유예 사유로 인정하지 않는 경우가 대부분이었다. 이에 따라 육아휴직을 선택할 경우 고정 지출 부담이 커져 제도 이용을 주저하게 만드는 요인으로 작용해 왔다.
이번 제도는 육아휴직 중인 차주 본인 또는 배우자를 대상으로, 대출 실행 후 1년 이상 지난 주택담보대출 가운데 주택 가격 9억원 이하의 1주택자 대출이 해당한다. 원금 상환은 최초 1년간 유예할 수 있고 육아휴직이 지속될 경우 1년씩 최대 두 차례 연장해 최장 3년까지 가능하다. 유예 기간에는 이자만 상환하면 된다.
특히 이 제도는 부산이나 일부 지역 은행에 한정되지 않고, 제1금융권과 인터넷은행, 지방은행 등 전국 금융권에서 동시에 시행된다. 은행별 판단에 맡길 경우 제도 인지와 활용도가 떨어질 수 있다는 점을 고려해 관계 부처 협의를 통해 전국 동시 시행이 이뤄졌다.
금융 관점에서 보면 육아휴직자를 ‘상환 위험군’이 아닌 ‘일시적 소득 감소 가구’로 재분류했다는 점에서 의미가 있다. 원금 상환을 유예하되 이자 납부를 유지하는 방식은 금융권의 리스크 관리와 가계의 현금 흐름 안정을 동시에 고려한 절충안으로 평가된다. 저출생 문제를 출산 장려금이나 일회성 지원이 아닌 주거비와 금융 부담이라는 구조적 요인에서 접근했다는 점도 눈에 띈다.
시는 제도가 시행 초기 단계인 만큼 시민과 기업체 근로자를 대상으로 제도 안내를 강화할 계획이다.
박형준 부산시장은 “이번 제도는 육아휴직 기간 중 가계의 단기 자금 부담을 덜어 보다 안정적인 육아 환경을 조성하는 데 도움이 될 것”이라고 말했다.
