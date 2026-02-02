“혼자 사는 사람, 다인 가구보다 더 빨리 죽는다”

혼자 사는 사람이 가족과 함께 사는 사람보다 65세 이전에 조기 사망할 확률이 높다는 연구 결과가 나왔다. 그 원인으로

소득 수준이 영향(약 42.3%)을 미치는 것으로 나타났다.2일 질병관리청 국립보건연구원에 따르면 윤재승·이준엽·이승환·한경도 공동연구팀은 한국과 영국의 건강데이터를 분석해 1인 가구가 다인 가구에 비해 전체 사망 위험 뿐 아니라 조기 사망 위험까지 유의미하게 크다는 연구 결과를 국제학술지 메이요 클리닉 회보(Mayo Clinic Proceedings)에 발표했다.연구팀은 2006년부터 2021년까지 한국의 국민건강보험공단 데이터(약 244만명)와 영국 바이오뱅크(UK Biobank, 약 50만명) 코호트 자료를 활용해 동·서양 1인 가구의 건강 위험을 분석했다.그 결과 가족과 함께 사는 다인 가구에 비해 1인 가구의 전체 사망 위험은 한국인의 경우 25%, 영국인의 경우 23% 증가하는 것으로 조사됐다. 특히 65세 이전에 사망하는 조기 사망 위험은 한국 1인 가구에서 35%, 영국 1인 가구에서 43% 증가하는 것으로 분석됐다. 5년 이상 홀로 사는 생활을 하면 사망 위험이 더 커졌다.사망 위험이 커지는 데는 경제적 요인(저소득), 심리적 요인(외로움·우울), 생활 습관(흡연·비만) 등이 복합적으로 작용한 것으로 나타났다. 특히 소득 수준이 큰 영향(약 42.3%)을 미쳤다.생활 습관을 교정할 경우 1인 가구의 사망 위험이 크게 낮아졌다. 연구팀은 비흡연, 절주, 규칙적인 운동 등 건강한 생활 습관을 모두 실천하는 1인 가구의 경우 생활 습관 관리를 하지 않는 1인 가구보다 전체 사망 위험이 57%, 조기 사망 위험은 44%까지 낮아진다고 설명했다.남재환 국립보건연구원장은 “1인 가구의 증가는 전 세계적인 인구 사회학적 변화로 이번 연구는 독거로 인한 고립과 생활 습관 악화가 건강의 핵심 변수임을 과학적으로 입증했다는데 의의가 있다”라고 전했다.임승관 질병관리청장은 “1인 가구, 특히 저소득 및 사회적 고립 계층을 위한 맞춤형 만성질환 예방 서비스와 사회적 지지망 강화를 위해 관계 부처와 협력하겠다”고 했다.박민지 기자 pmj@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지