넥써쓰 작년 매출 367억원… 4.82배↑
넥써쓰(전 액션스퀘어)가 지난해 연간 매출 367억원, 영업이익 9억 5000만원을 기록했다. 매출은 전년 동기와 비교해 4.82배나 상승하고 영업이익은 흑자 전환했다. 당기순손실은 34억원이다.
2024년 4분기 기준 매출은 116억원, 영업이익 1억원, 당기순손실 22억원으로 집계됐다. 블록체인 중심으로 사업을 전환한 뒤 매출이 특히 크게 증가한 게 눈에 띈다.
넥써쓰 측은 “지난해 블록체인 사업을 축으로 사업 구조를 재편하며 실적 개선의 기틀을 마련했다”면서 “로한2 글로벌, SHOUT!, 롬: 골든에이지 온 크로쓰 등 다양한 타이틀을 온보딩하며 서비스 안정화와 글로벌 운영 체계를 갖췄다”고 설명했다.
또한 AI 기반 게임 제작 플랫폼 버스에잇(Verse8)과 블록체인 게임 경제 인프라 크로쓰 포지(CROSS Forge)를 통해 온체인 기반 게임 생태계를 확장하고 온체인 게임 플랫폼 크로쓰(CROSS)를 중심으로 ▲크로쓰 웨이브(CROSS Wave) 2.0 ▲크로쓰 플레이(CROSS Play) ▲크로쓰샵(CROSS Shop) ▲크로쓰페이(CROSS Pay) 등 주요 서비스를 단계적으로 확장하며 게임·블록체인·AI를 아우르는 풀스택(Full Stack) 전략을 본격화했다고 전했다.
실제 크로쓰 생태계의 경제적 규모를 나타내는 TVO(Total Value Onchain)는 초기 200만 달러(약 29억원)에서 지난해 말 1000만 달러(약 145억원)를 돌파하며 5배 이상 증가했다.
넥써쓰는 AI 에이전트가 직접 참여하는 게임 개발에도 착수했다고 덧붙였다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사