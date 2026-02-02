넥써쓰 작년 매출 367억원… 4.82배↑

장현국 넥써쓰 대표

넥써쓰 측은 “지난해

실제 크로쓰 생태계의 경제적 규모를 나타내는 TVO(Total Value Onchain)는 초기 200만 달러(약 29억원)에서 지난해 말 1000만 달러(약 145억원)를 돌파하며 5배 이상 증가했다.