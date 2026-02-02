삼척 폐교의 변신…‘노곡분교’ 리조트‧웹툰 센터로 탈바꿈
학생이 없어 문을 닫은 시골의 폐교가 리조트와 워케이션 센터로 탈바꿈한다.
강원도 삼척시는 노곡면 옛 노곡분교에 82억원을 투입해 지역특화 리조트와 웹툰 워케이션 센터를 결합한 복합 거점을 만든다. 폐교를 지역 경제의 새로운 성장 동력으로 활용하고자 추진하는 사업이다.
지역특화 리조트는 지방소멸 대응기금 37억원 등 총 62억원이 투입된다. 게스트하우스, 자연 친화적 캠핑 사이트, 다목적 잔디 운동장 등이 들어선다.
폐교 건물은 리모델링을 통해 웹툰 작가들의 창작 거점이자 시민 문화 공간인 웹툰 워케이션 센터로 꾸며진다. 개별 작가 창작실, 공동 세미나실, 만화 도서관, 창작 카페 등이 들어선다.
시는 지난해 10월 한국만화영상진흥원과 업무협약을 맺어 전문적인 정보 교류 체계를 구축했다. 이를 통해 우수 작가 유입과 수준 높은 프로그램 운영을 기대하고 있다.
이들 시설은 오는 8월 부분 준공 후 시범 운영을 거쳐 내년 상반기에 전면 개방될 예정이다.
시는 이미 폐교 2곳을 리조트로 만들어 성공을 거둔 바 있다. 2017년에는 전국 처음으로 폐교를 활용한 마을공동체 사업장인 삼척미로정원을 조성했다. 개교 당시 폐교의 아름다운 변신 사례로 주목받았다. 건물은 향토식당, 두부 체험장, 숙박시설로 변신했다. 운동장에는 수목·야생화 정원, 풀장, 투명카누체험장, 야영장, 방갈로 등이 설치됐다.
2023년에는 옛 풍곡분교를 리모델링해 덕풍계곡 힐링타운을 만들었다. 게스트하우스, 펜션, 세미나실 등을 갖췄다. 미로정원과 힐링타운은 마을 주민들이 위탁 운영하고 있다. 저렴한 가격에 다양한 체험, 숙식이 가능해 많은 관광객의 발길이 이어지고 있다.
김정수 전략사업과장은 2일 “리조트의 편안한 휴식과 웹툰 센터의 창의적 에너지가 어우러진 공간으로 조성해 생활인구를 유입하고 활력 넘치는 관광 명소로 탈바꿈시키겠다”고 말했다.
삼척=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사