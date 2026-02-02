민주당 민형배 의원, 전남광주특별시장 첫 출마 선언

“16년간 이 대통령과 함께 걸어”

더불어민주당 민형배(광주 광산을)의원이 2일 오전 광주 서구 치평동 광주시의회 브리핑룸에서 전남광주통합특별시장 출마 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

더불어민주당 민형배 국회의원(광주 광산을)이 초대 ‘전남광주특별시장’ 출마를 선언하고 본격적인 선거전에 돌입했다.



민 의원은 2일 오전 광주시의회 브리핑룸에서 전남광주특별시장 출마 선언 기자회견을 열고 출마를 공식화 했다. 광주·전남 통합 단체장인 전남광주특별시장 출마를 선언한 것은 민 의원이 처음이다.



민 의원은 이날 “전남과 광주의 경계를 허물고 수도권 일극 체제를 넘어 서울을 넘고, 대한민국을 넘어 세계 최고의 경쟁력을 갖춘 통합 전남광주특별시를 만들겠다”고 포부를 밝혔다.



이어 “전남과 광주는 하나의 생활권·경제권·문화권이었지만 인위적인 행정 분리로 예산과 사업을 놓고 경쟁해 왔다”며 “통합은 그 자체가 목적이 아니라 일자리와 소득을 키우고, 다음 세대가 지역을 떠나지 않아도 되는 조건을 만드는 수단”이라고 강조했다.



그는 동부와 서부, 중부, 광주권 등 4개 권역의 발전 방안도 구체적으로 제시했다.



민 의원은 “동부권에는 남부권 신산업 수도개발청, 서부권에는 전남광주에너지산업공사, 광주권에는 국가인공지능혁신진흥원과 AI데이터청을 설치하겠다”면서 “산업·에너지·재정·행정 권한을 실질적으로 행사하는 남부권 최초의 자치정부를 만들겠다"고 약속했다.



끝으로 민 의원은 “호남 국회의원 중 가장 먼저 이재명 지지를 선언했고, 단식과 탈당을 감행하며 검찰 독재에 맞서는 등 장장 16년간 이 대통령과 제가 함께 걸어왔다”며 “이 대통령과 함께 시도민 여러분의 손을 잡고 전남·광주 균형 통합의 새날을 열겠다”이라고 밝혔다.



전남 해남 출신인 민 의원은 민선 5·6기 광산구청장을 역임했으며, 21대 국회에 이어 22대 국회의원으로 활동하고 있다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 더불어민주당 민형배 국회의원(광주 광산을)이 초대 ‘전남광주특별시장’ 출마를 선언하고 본격적인 선거전에 돌입했다.민 의원은 2일 오전 광주시의회 브리핑룸에서 전남광주특별시장 출마 선언 기자회견을 열고 출마를 공식화 했다. 광주·전남 통합 단체장인 전남광주특별시장 출마를 선언한 것은 민 의원이 처음이다.민 의원은 이날 “전남과 광주의 경계를 허물고 수도권 일극 체제를 넘어 서울을 넘고, 대한민국을 넘어 세계 최고의 경쟁력을 갖춘 통합 전남광주특별시를 만들겠다”고 포부를 밝혔다.이어 “전남과 광주는 하나의 생활권·경제권·문화권이었지만 인위적인 행정 분리로 예산과 사업을 놓고 경쟁해 왔다”며 “통합은 그 자체가 목적이 아니라 일자리와 소득을 키우고, 다음 세대가 지역을 떠나지 않아도 되는 조건을 만드는 수단”이라고 강조했다.그는 동부와 서부, 중부, 광주권 등 4개 권역의 발전 방안도 구체적으로 제시했다.민 의원은 “동부권에는 남부권 신산업 수도개발청, 서부권에는 전남광주에너지산업공사, 광주권에는 국가인공지능혁신진흥원과 AI데이터청을 설치하겠다”면서 “산업·에너지·재정·행정 권한을 실질적으로 행사하는 남부권 최초의 자치정부를 만들겠다"고 약속했다.끝으로 민 의원은 “호남 국회의원 중 가장 먼저 이재명 지지를 선언했고, 단식과 탈당을 감행하며 검찰 독재에 맞서는 등 장장 16년간 이 대통령과 제가 함께 걸어왔다”며 “이 대통령과 함께 시도민 여러분의 손을 잡고 전남·광주 균형 통합의 새날을 열겠다”이라고 밝혔다.전남 해남 출신인 민 의원은 민선 5·6기 광산구청장을 역임했으며, 21대 국회에 이어 22대 국회의원으로 활동하고 있다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지