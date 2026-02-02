시사 전체기사

국민일보 최현규 기자, 제62회 한국보도사진전 최우수상 수상

입력:2026-02-02 12:56
수정:2026-02-02 13:29
제62회 한국보도사진전에서 국민일보 최현규 기자가 ‘서울을 집어삼킨 짙은 안개’(사진)로 네이처 부문 최우수상을 받았다. 최 기자의 ‘서울을 집어삼킨 짙은 안개’는 일교차가 컸던 지난해 3월 13일 서울 여의도 상공에서 바라본 도심을 안개 속에 담은 사진이다.

한국보도사진상은 뉴스, 스포츠, 피처, 네이처, 포트레이트, 스토리, 지역 등 모두 7개 부문으로 나뉜다. 전국 신문, 통신사, 온라인 매체 소속 협회원 사진기자 500여 명이 지난 2025년 한 해 동안 정치, 경제, 사회, 문화, 스포츠 등 국내외 다양한 현장에서 취재한 보도사진 가운데 언론사 사진기자와 외부 전문가들이 수상작을 엄선했다.

제62회 한국보도사진전은 4월 7일 개막식을 시작으로 4월 12일까지 서울 광화문광장 놀이마당에서 열린다.

김지훈 기자 dak@kmib.co.kr

