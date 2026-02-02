강기정 “부강한 광주전남, 지방주도 성장 이끌 것”
시의회 올해 첫 시정연설서 행정통합 강조
“연방제 준하는 권한·책임 갖는 지방 정부”
강기정 광주광역시장은 2일 올해 첫 시정연설에서 “2026년을 부강한 광주전남의 원년으로 만들고, 대한민국 지방주도 성장을 이끌어가겠다”고 밝혔다.
강 시장은 이날 광주시의회 제341회 임시회 시정연설을 통해 “지금 우리 앞에 놓인 시대적 선택은 통합으로, 더 이상 미룰 수 없는 과제”라며 이같이 말했다.
그는 올 상반기 광주전남 행정통합에 모든 행정 역량을 집중하겠다고 밝히면서 “광주가 축적해 온 첨단산업 역량과 전남의 에너지·해양·농생명 자산이 결합하면 통합특별시는 대한민국을 대표하는 강력한 성장 거점이 될 것”이라고 강조했다.
이어 “통합은 수도권과 지방의 균형성장뿐 아니라 광주와 전남의 균형성장, 그리고 전남 동부와 전남 서부의 균형성장을 뜻한다”며 “누구도 가보지 않았던 길을 이번에도 광주와 전남이 먼저 걸으며 연방제에 준하는 권한과 책임을 갖는 진정한 지방정부의 표준이 되겠다”고 밝혔다.
또한 “통합은 집행부만의 과제가 아니라 시의회와 함께 결정하고 책임져야 할 시대적 과제”라며 “시의회 의견 청취 등 주요 절차가 원활히 진행될 수 있도록 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.
강 시장은 끝으로 “광주는 결국 해내는 도시”라며 “통합으로 더 강해진 광주전남이 대한민국 대도약의 중심축이 될 것”이라고 강조했다.
광주시의회와 전남도의회는 이번주 중 전남광주특별시 통합에 대한 의회 동의안을 심의·의결할 계획이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
