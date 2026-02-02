‘지역책임의료기관’ 인천세종병원 공공의료 사업 각광

인천세종병원, 공공의료서비스 통해 필수 의료 공백 해결

보건의료 종사자 맞춤교육으로 전문성 강화에 역점

오병희 원장 “취약계층 건강관리 및 지속 가능한 돌봄 제공”

인천세종병원 전경. 인천세종병원 제공

인천세종병원에서 인천 동북권(부평·계양구) 지역책임의료기관으로 펼치는 다양한 공공의료 사업이 환자들에게 높은 만족도를 보이며 성공적으로 자리 잡고 있다.

지난 2024년 8월 27일 인천세종병원 본관 로비에서 혜원의료재단 세종병원 박진식 이사장(왼쪽에서 4번째), 윤환 계양구청장(5번째) 등 참석자들이 지역책임의료기관 현판 제막식을 하고 있다. 인천세종병원 제공

가천대 길병원 권역외상센터와 ‘중증외상환자 진료 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결, 중증외상환자 발생 시 전원과 치료 과정에서의 협력체계를 구축했다.

지난해 10월 22일 인천세종병원 본관 지하 1층 비전홀에서 열린 ‘지역사회 환자와 주민의 통합적 의료·돌봄 서비스 제공 및 상호 협력 강화에 대한 업무협약(MOU)식’에서 오병희 병원장(오른쪽)과 인천시의사회 박철원 회장이 기념 촬영하고 있다. 인천세종병원 제공