‘지역책임의료기관’ 인천세종병원 공공의료 사업 각광
인천세종병원, 공공의료서비스 통해 필수 의료 공백 해결
보건의료 종사자 맞춤교육으로 전문성 강화에 역점
오병희 원장 “취약계층 건강관리 및 지속 가능한 돌봄 제공”
인천에 사는 A씨는 어느 날 갑작스러운 현기증을 느꼈다. 아직 50대로 ‘좀 쉬면 되겠지’라고 생각했지만 얼마 못 가 말까지 제대로 할 수 없는 구음장애까지 겹치는 등 상태가 악화됐다.
도무지 원인을 알 수 없던 그는 결국 시력까지 저하되는 증상이 발현되고 나서야 인천세종병원 신경외과를 찾았다. 진단명은 뇌경색이었다. 청천벽력과 같았지만 마음을 다잡고 치료에 전념해 퇴원이 가능할 만큼 회복했다.
그러나 A씨는 이내 현실의 압박에 놓였다. 그는 의료급여 1종 수급자 등 기초소득에 의존해 생활 중이었기 때문이다. 퇴원 후에도 지속적인 건강관리, 응급 대응 등이 필요한데 돌봐줄 가족 또한 없었다. 이를 대신해 살펴줄 지역사회 내 의료·복지 연계가 절실했다.
이에 인천세종병원 공공의료사업팀은 기초조사, 심층 상담 등을 통해 먼저 A씨의 퇴원계획을 세우고 퇴원한 A씨에 대한 건강모니터링, 교육 등을 펼쳤다. 또 지방자치단체 행정복지센터 긴급돌봄 서비스를 의뢰·연계해 식사, 복약지도, 가사 서비스 등을 지원하고 국민건강보험공단의 장기요양등급제도 및 보건소 지역사회중심재활을 의뢰·연계했다.
이를 통해 A씨는 재입원 없이 가정에서 건강관리를 하는 등 자립을 이뤄냈다. 만족도 조사에서 그는 인천세종병원이 펼치는 퇴원환자 지역사회 연계사업에 5점 만점을 보냈다.
인천세종병원에서 인천 동북권(부평·계양구) 지역책임의료기관으로 펼치는 다양한 공공의료 사업이 환자들에게 높은 만족도를 보이며 성공적으로 자리 잡고 있다.
인천세종병원은 지난 2024년 4월 보건복지부로부터 민간병원 최초로 지역책임의료기관으로 지정됐다. 지역책임의료기관은 생명·건강과 직결되는 필수 의료 분야의 공급 부족, 지역 서비스 연계 미흡 등 문제를 해결하고자 정부가 도입한 제도다.
인천세종병원은 지역책임의료기관 지정 이후 의사 2명, 간호사 4명, 연구원 1명, 사회복지사 1명 등으로 구성된 공공의료본부를 신설하고 본부 산하에 공공의료협력실과 지역응급의료센터를 두는 등 조직을 개편했다.
또 응급·외상·심뇌혈관질환센터 등 정부 지정센터와 지역 의료기관, 보건소 등과 필수의료협의체를 구성해 ▲퇴원환자 지역사회 연계 ▲중증응급 이송·전원 및 진료협력 ▲일차의료·돌봄 협력 ▲지역사회 보건의료 종사자 대상 전문교육 등 4대 핵심사업을 추진하며 지역 필수 의료 공백을 메우는 핵심 역할을 수행하고 있다.
퇴원환자 지역사회 연계사업
퇴원환자 지역사회 연계사업은 말 그대로 퇴원환자의 지역사회 복귀를 지원하는 데 목적을 둔다.
인천세종병원에 심장질환 및 뇌혈관질환으로 입원한 환자 중 사업대상 질환(특정 진단 코드)이 있는 경우가 대상이다. 이들의 의도치 않은 재입원과 건강 악화를 예방하는 것은 물론 시의적절한 의료·보건·복지 서비스를 제공하면서 궁극적으로 환자의 삶의 질 향상을 꾀한다. 지난해만 심장질환 50명, 뇌혈관질환 80명 등 총 130명의 퇴원환자가 연계사업의 혜택을 받았다.
인천세종병원이 지역책임의료기관으로 선정된 이래 현재까지 정기모니터링 혜택을 받은 누적 환자는 270명이다. 연계 분야별로 보면 의료, 보건, 복지 분야에서 각각 40건, 91건, 237건 의뢰 실적을 냈다.
이 기간 인천세종병원은 퇴원환자를 대상으로 통합돌봄서비스·통합사례관리(긴급생계비 등) 신청, 기초수급자 신청, 주거 지원 의뢰, 개인 파산 신청, 장기요양보험 신청, 데이케어센터 및 방문 요양 연계, 병원 자체 의료비 지원, 각종 이동지원 서비스 시행, 치매 가족 지원 서비스 신청, 요양병원 연계 등 다양한 지역사회 연계 서비스를 성공적으로 이뤄냈다.
퇴원환자들은 평균 4.7점(5점 만점)의 만족도를 보였다. 세부적으로 지역사회에서 나를 돌봐줄 곳이 있다는 것에 대한 관심과 심리적 안정면에서 높은 점수를 줬다. 조사 대상자의 94%는 ‘지역사회 연계사업이 계속 진행되길 원한다’고 답했다.
중증응급 이송·전원 및 진료협력 사업
인천세종병원 응급의료센터는 지역 내 중증응급환자 발생 시 신속한 초기 진료와 안정화 치료를 담당하는 거점 응급의료기관으로서 역할을 수행하고 있다.
인천세종병원은 인천지역 11개 종합병원을 대상으로 응급의료 협력체계 강화를 위한 홍보 방문을 진행하며 전원 절차와 진료 연계 방안, 응급의료 협력 모델을 공유했다. 이와 함께 서울시 서남병원과는 간담회를 개최해 기관 간 협력체계를 점검하고 응급환자 연계 과정에서의 개선 사항을 논의했다.
응급의료 역량 강화를 위한 여러 교육 및 심포지엄도 지속적으로 운영하고 있다. 지역사회와 현장을 직접 찾아가는 심폐소생술(CPR) 교육과 함께 간호사·구급대원 등 응급의료 종사자의 전문성 향상을 위한 응급의료 심포지엄을 정기 개최하고 있다. 지난해 응급의료 심포지엄에는 200여명 이상의 응급 현장 관계자가 참여해 최신 응급진료 지식과 사례를 공유했다.
아울러 심혈관 응급환자 발생 시 전국 어디서든 신속한 치료 연계가 가능하도록 응급 대동맥 및 심장 수술 핫라인 전국 네트워크 ‘세종심혈관네트워크(SJ-CCN)’와 관상동맥우회술센터 24시간 핫라인 체계를 운영·홍보하며 심혈관 응급의료의 중심 역할을 강화하고 있다.
지난해 8월에는 가천대 길병원 권역외상센터와 ‘중증외상환자 진료 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결, 중증외상환자 발생 시 전원과 치료 과정에서의 협력체계를 구축했다.
일차의료·돌봄 협력사업
인천세종병원이 펼치는 일차의료·돌봄 협력사업도 대표적인 공공 의료사업이다. 대상자는 인천세종병원 입원 및 퇴원환자, 외래환자다.
이들 환자의 지속 가능한 건강관리 및 치료 환경을 조성하기 위해 지역책임의료기관을 중심으로 의료·돌봄 서비스 통합·연계 운영체계 구축이 필요하다는 게 사업추진 배경이 됐다.
인천세종병원은 이를 위해 일차의료기관 및 지역사회 유관 기관을 대상으로 협력 네트워크 구축을 위한 실무 회의와 함께 일차의료 돌봄 협력 연계 체계를 위한 간담회를 개최했다.
계양구 지역사회보장협의체와도 협력체계를 점검했으며 의료돌봄 통합 사업을 위한 간담회, 2차례에 걸친 의료돌봄 통합 교육 등도 펼쳤다.
지난해만 인천세종병원과 일차의료·돌봄 서비스를 위해 협력 네트워크 체계를 구축한 기관은 계양구·부평구 통합돌봄팀, 계양구·부평구 노인복지관, 인천시의사회, 지역 내 일차의료기관 등 30곳에 달한다. 인천세종병원은 이들과 함께 31건의 연계사업을 성공적으로 수행했다.
지역사회 보건의료 종사자 대상 전문교육 사업
인천세종병원은 지속 가능한 필수의료 체계 구축을 위한 전문인력 역량 강화 교육도 빼놓지 않았다.
먼저 지역 의료기관의 의료진, 물리치료사, 간호조무사, 영양사, 행정직원 등 실무자와 회의 및 요구도 조사를 진행하며 맞춤교육 프로그램을 마련했다. 프로그램에는 의료현장 실정에 맞는 최신 지견과 대응 사례가 가득 담겼다.
또한 보건의료 종사자 대상 감염감리 및 환자 안전 관리 교육, 개원의 연수강좌, 재활 기관 종사자 교육, 전문가 역량 강화 워크숍 등을 펼쳤다. 참가자들은 만점에 가까운 만족도 평가를 하며 인천세종병원에 큰 호응을 보냈다.
오병희 인천세종병원장은 “여러모로 형편이 어려운데 몸까지 아프면 상황은 최악으로 치닫기 마련이다. 인천세종병원이 수행하는 다양한 공공의료 사업은 바로 이런 사각지대를 지역사회 구성원과 함께 밝히는 일”이라며 “지역책임의료기관으로서 퇴원환자의 연속적인 건강관리로 재입원을 줄이고 복지 사각지대 대상자를 꾸준히 발굴하는 등 공공의료 서비스 제공에 최선을 다할 것”이라고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
