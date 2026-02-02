검찰, ‘설탕·밀가루·전기’ 등 생필품 가격 짬짜미 52명 기소
밀가루, 설탕, 전기 등 서민 생활과 직결된 필수 품목에서 수년 동안 조직적인 담합을 벌여 가격을 끌어올린 기업들이 무더기로 적발됐다. 이들의 담합 규모는 총 10조원에 육박하며, 물가 상승의 주범으로 지목됐다.
2일 서울중앙지검 공정거래조사부(나희석 부장검사)는 지난해 9월부터 생필품 담합 사건을 집중 수사한 결과, 총 52명의 관련자를 재판에 넘겼다고 밝혔다.
가장 먼저 덜미가 잡힌 것은 밀가루 업계다. 검찰은 대한제분, 사조동아원, 삼양사 등 국내 제분 시장을 장악한 6개 제분사를 수사해 대표이사 등 20명을 불구속기소 했다.
이들은 2020년 1월부터 지난해 10월까지 밀가루 가격 인상 폭과 시기를 서로 짜고 결정한 혐의를 받는다. 이 기간 담합 규모만 5조9913억원에 달한다. 담합의 여파로 밀가루 가격은 한때 42.4%까지 치솟았고, 현재도 담합 이전보다 22.7% 높은 수준을 유지하고 있다.
설탕 시장을 양분하는 CJ제일제당과 삼양사 등 제당사들의 담합도 드러났다. 이들은 2021년 2월부터 지난해 4월까지 약 3조2715억원 규모의 담합을 통해 설탕 가격을 최대 66.7%까지 인상시켰다. 검찰은 공정위에 고발요청권을 행사해 대표급 임원 2명을 구속기소 하는 등 윗선까지 책임을 물었다.
공공요금 인상을 부추긴 담합도 적발됐다. 효성, 현대, LS 등 10개 업체는 2015년부터 2022년까지 한국전력이 발주한 가스절연개폐장치 입찰 145건에서 낙찰자와 가격을 사전에 협의했다. 이들의 담합 규모는 6776억원이며, 이를 통해 챙긴 부당 이득만 최소 1600억원이 넘는 것으로 조사됐다.
검찰 관계자는 "빵·라면 등 국민 식생활의 근간을 이루는 원재료인 설탕 및 밀가루의 가격 담합으로 식품 물가가 오르고, 한전 입찰 담합으로 전기료의 가파른 상승이 초래됐다"며 "이로 인한 피해는 고스란히 소비자인 국민들에게 전가됐다"고 비판했다.
이어 “시정조치나 과징금 부과 위주의 행정제재는 법인의 ‘비용’ 증가로 취급돼 오히려 소비자에게 피해가 전가될 수 있다”면서 “법 집행의 실효성을 높이기 위해서는 실제 범행을 실행한 개인에 대한 형사처벌 강화가 필수적이다”라고 강조했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
