70대 보행자 친 ‘뺑소니’ 오토바이, 추적 끝에 검거 (영상)
동선 추적·배달업체 압수수색
영하 날씨 속 시민 신고로 구조
부산의 한 주택가 이면도로에서 길을 걷던 보행자를 뒤에서 치고 달아난 오토바이 운전자가 경찰에 붙잡혔다.
부산북부경찰서는 2일 이면도로에서 보행자를 들이받고도 구호 조치 없이 도주한 혐의(특정범죄가중처벌법상 도주치상)로 30대 A씨를 검거해 불구속 송치했다고 밝혔다.
경찰에 따르면 A씨는 지난달 2일 오후 7시 7분쯤 부산 북구 덕천동의 한 주택가 골목길에서 앞서 걷던 70대 여성을 오토바이로 들이받아 넘어뜨린 뒤 현장을 떠난 혐의를 받는다. CCTV 확인 결과 A씨는 도로 우측 가장자리에 쓰러져 미동이 없는 피해자를 잠시 정차해 바라보다가 별다른 구호 조치 없이 현장을 떠난 것으로 조사됐다.
경찰은 인근 CCTV를 토대로 이동 동선을 추적하고 배달업체에 대한 압수수색 영장을 집행해 A씨를 특정한 뒤 검거했다.
한편 경찰은 사고 당시 영하의 날씨 속에서 도로에 쓰러진 피해자를 발견하고 즉시 신고해 구호 조치가 이뤄지도록 한 시민에게 감사장을 수여할 예정이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
