순천서 노인복지센터 승합차 눈길 사고…80대 심정지 등 4명 부상
전남 순천의 한 도로에서 노인복지센터 승합차가 눈길에 미끄러지는 사고가 발생해 80대 여성 1명이 심정지 상태에 빠지고 3명이 다쳤다.
2일 전남소방본부 등에 따르면 이날 오전 8시48분쯤 순천시 상사면의 한 편도 1차로 도로에서 지역 노인복지센터 소속 승합차가 도로 옆 흙벽을 들이받았다.
이 사고로 승합차에 타고 있던 A씨(80대·여)가 심정지 상태로 병원으로 이송됐다. 또 다른 탑승자 3명도 크고 작은 부상을 입어 병원에서 치료를 받고 있다.
경찰은 운전기사 B씨(50대·여)가 인근 마을에 거주하는 노인복지센터 회원들을 태우고 이동하던 중 눈길에 차량이 미끄러지면서 발생한 것으로 추정하고 있다.
경찰은 정확한 사고 경위와 피해를 조사하고 있다.
순천=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
