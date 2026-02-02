캘러웨이골프, 쇼트 퍼트 성공률 13% 향상 ‘Ai-DUAL 퍼터’ 시리즈 출시
Ai-DUAL&Ai-DUAL S2S 2가지 라인업
블레이드&말렛 타입 11가지 헤드 디자인
캘러웨이골프 코리아가 퍼팅의 일관성과 안정성을 한 단계 끌어올린 오디세이의 새로운 퍼터 라인업인 Ai-DUAL 퍼터 시리즈를 출시한다.
이번 신제품은 ‘Ai-DUAL’과, 스트로크 중 헤드의 회전을 억제하는 제로 토크 설계의 ‘Ai-DUAL S2S(스퀘어 2 스퀘어)’ 2가지 라인업으로 구성됐다.
Ai-DUAL 퍼터 시리즈에는 새롭게 개발된 Ai-DUAL 인서트가 적용됐다. AI 기반 설계를 통해 완성된 듀얼 레이어 우레탄 인서트는 단단한 내부 코어와 부드러운 외부 레이어로 구성돼, 페이스 전반에서 일관된 볼 스피드와 극강의 부드러운 타구감을 제공한다.
여기에 새롭게 설계된 FRD(Forward Roll Design) 그루브를 더해 19°로 기울어진 그루브 패턴과 듀얼 인서트의 결합을 통해 임팩트 직후 빠른 볼 구름과 향상된 직진성을 제공한다.
Ai-DUAL 퍼터 시리즈 일부 모델에 오디세이의 차세대 얼라인먼트 기술인 하프볼(½ Ball) 시스템이 적용된 것도 특징이다.
하프볼 얼라인먼트 기술은 반원형 구조의 정렬 디자인으로 어드레스 시 페이스와 볼의 위치 관계를 직관적으로 보여줘, 시각적인 안정감을 크게 높이고 보다 정확한 셋업을 가능하게 한다. 이로 인해 쇼트 퍼팅 성공률이 13% 향상되는 것으로 나타났다.
‘Ai-DUAL’ 퍼터는 블레이드와 말렛 타입을 아우르는 총 11가지 헤드 디자인을 통해 폭넓은 선택지를 제공한다. 기본 사양으로 경량 스틸 샤프트 SL90을 적용했다.
장착되는 그립의 무게에 따라 샤프트의 그립 쪽 끝부분에 20~30g의 카운터 밸런스 웨이트를 장착해 스트로크 일관성을 강화했다.
또한 38인치 크루저 옵션에는 SL140 샤프트와 전용 크루저 그립을 채택해 보다 안정적인 퍼팅을 원하는 골퍼들에게 적합하다.
‘Ai-DUAL S2S’ 퍼터는 최신 Ai-DUAL 인서트와 모던 센터 샤프트 구조를 결합한 제로 토크 모델로, 헤드의 무게중심(CG)에 샤프트를 직접 삽입해 어드레스 시 토우가 위로 향하는 리버스 토크 포지션을 형성하고 스트로크 중 스퀘어한 페이스 유지를 돕는다.
또한 샤프트를 2° 기울인 빌트인 포워드 프레스(Built-in Forward Press) 설계를 통해 손을 자연스러운 포워드 프레스 위치에 놓게 해 페이스 열림을 줄이고 안정적인 임팩트를 구현한다.
이를 보완하도록 설계된 뉴 리버스 테이퍼 그립이 편안하고 안정적인 어드레스를 제공한다. 여기에 투어 선수들의 피드백을 반영한 블랙 PVD 마감 샤프트를 적용했으며, 크루저와 브룸스틱 옵션을 통해 보다 묵직하고 안정적인 스트로크를 원하는 골퍼들에게도 폭넓은 선택지를 제시한다.
‘Ai-DUAL’ 퍼터는 #1 CH, 더블와이드 DB, #7 DB, #7 S, 제일버드 미니 DB, 2-볼 DB, 더블와이드 하프볼 DB, #7 하프볼 S, 제일버드 미니 하프볼 DB, #7 DB 하프볼 크루저, 제일버드 DB 하프볼 크루저 등 총 11가지 모델로 구성된다.
‘Ai-DUAL S2S’ 제로 토크 퍼터는 #7, 제일버드, 맥스 하프볼, 맥스 하프볼 크루저, 맥스 하프볼 브룸스틱 등 총 5가지 모델로 구성된다.
