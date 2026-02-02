KLPGA 윈터투어 또 태국 선수 우승…LPGA투어 출신 짜라위 분짠 정상 등극

1차 대만 대회 콩끄라판에 이어 두 번째

지난 1일 인도네시아 자카르타에 위치한 다마이 인다 골프클럽에서 막을 내린 KLPGA 2025-26 드림 윈터투어 두 번째 대회 인도네시아 여자오픈에서 우승한 짜라위 분짠. KLPGA

분짠은 “오랜만에 우승을 차지해서 매우 기쁘다. 나에게는 이번 대회가 2026시즌 첫 대회인데, 우승으로 올 시즌을 시작할 수 있어서 정말 좋다”고 소감을 밝혔다.

이어 “