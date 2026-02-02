디지스트 김철기 교수 의학한림원 신입 정회원 선정
대구경북과학기술원(DGIST·디지스트)은 화학물리학과 김철기 교수가 대한민국의학한림원이 선정한 2026년도 신입 정회원으로 선정됐다고 2일 밝혔다.
대한민국의학한림원은 학문적 업적과 사회적 기여도를 종합 평가해 정회원을 선발하는 국내 의학계 최고 권위의 학술 단체로 2026년도에는 의료종사자 59명과 의학물리·의료공학 분야 연구자 4명 등 63명을 신입 정회원으로 선정했다.
의학물리·의료공학 분야 연구자로 신입 정회원에 선정된 김철기 교수는 자성기술을 활용한 바이오칩과 비침습 의료장비 개발 연구를 통해 질병 진단과 환자 상태를 보다 정밀하게 평가할 수 있는 기술을 제시해 주목받았다.
김철기 교수는 “해외 의료기관과의 임상 협력 연구를 추진해 자성기술 기반 의료기기의 임상 효과를 국제적으로 검증하고 단계적인 글로벌 의료시장 진출을 모색해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
