‘울산 웨일즈’, 공식 출범 … ‘예산·육성 격차’는 숙제로 남아
울산시가 주도하는 프로야구단 ‘울산 웨일즈(Ulsan Whales)’가 2일 공식 창단을 선포하며 울산 스포츠 역사에 새로운 이정표를 세웠다.
한국 야구 사상 최초의 ‘지자체 중심 시민구단’으로서 연고지 밀착형 모델의 첫발을 뗐다는 점은 고무적이지만, 축제의 분위기 이면에는 구단 운영의 지속 가능성과 전문성을 둘러싼 우려의 목소리도 적지 않다.
그동안 줄곧 지적되어 온 핵심 쟁점은 예산 문제다. 2026년 기준 울산 웨일즈의 운영 예산은 약 60억원 수준으로, 이 재원의 대부분이 시민의 세금으로 충당된다.
이에 일부 지역 시민단체들은 “관중 수요가 낮은 퓨처스리그 경기에 매년 수십억 원의 혈세를 쏟아붓는 것이 타당하냐”며 거세게 비판하고 있다.
이러한 지적에 대해 울산시는 구단이 안정화되는 3년 후부터 시민 공모를 통해 법인으로 전환하고, 자립 기반을 마련하겠다는 청사진을 내놓았다.
하지만 성적 부진이나 정치적 지형 변화에 따라 지원이 축소될 경우 구단 존립 자체가 흔들릴 수 있다는 시민구단 특유의 불안감은 여전히 숙제로 남아 있다.
구단의 내실에 대한 의구심도 깊다. 현재 KBO 10개 구단은 억대의 첨단 분석 장비와 데이터 야구 전담 R&D 팀을 운영하며 선수 육성에 사활을 걸고 있다.
반면, 울산 웨일즈의 현재 예산과 인력 규모로는 이러한 전문 인프라를 구축하고 운용할 인력을 확보하기조차 벅찬 실정이다.
이 때문에 야구계에서는 “울산 웨일즈가 기존 프로팀들의 선진 육성 시스템을 얼마나 따라잡을 수 있을지 미지수”라는 냉정한 평가가 나온다.
여기에 창단 선수단 26명 중 울산 출신이 단 한 명도 없다는 점과, 문수야구장 사용으로 인한 지역 유소년·아마추어 팀들의 훈련장 부족 문제 등 지역 야구계와의 불협화음도 시급히 해결해야 할 과제다.
여러 우려 속에서도 울산 웨일즈는 이날 창단식을 통해 비상을 다짐했다.
처음 공개된 공식 엠블럼에는 고래류 중에서도 강한 협동력과 지능적인 전술을 상징하는 ‘범고래’ 이미지를 투영해 영리하고 강인한 구단의 정체성을 드러냈다.
울산 웨일즈는 오는 3월 20일부터 시작되는 KBO 퓨처스리그에서 상무를 포함한 11개 팀과 본격적인 경쟁에 돌입한다.
영남·호남권 팀들이 포진한 남부리그에 편성된 울산은 홈구장인 문수야구장에서 올해 총 70경기를 치를 예정이다.
선수단은 오는 12일부터 제주도에서 전지훈련을 실시, 체력 강화와 조직력 향상에 집중하며 역사적인 첫 시즌 준비에 박차를 가할 계획이다.
