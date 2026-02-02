남도장터, aT 농축산물 할인지원 공모사업 7년 연속 선정
광역지자체 온라인 쇼핑몰 중 남도장터 유일 선정
전남도 대표 온라인 쇼핑몰 남도장터가 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 주관하는 ‘2026년 농축산물 할인지원’ 사업에 7년 연속 선정됐다.
이번 선정은 전국 광역지자체 온라인 쇼핑몰 중 남도장터가 유일하게 이름을 올린 것으로, 전남 농어가에 실질적인 지원이 가능해졌다는 점에서 의미가 크다.
농축산물 할인지원 사업은 장바구니 물가 부담을 덜기 위해 국산 신선 농축산물에 대한 할인 혜택을 제공하는 정책이다. 생산자에게는 공급가를 보장하고, 소비자에게는 할인 혜택을 제공하는 방식으로, 배추, 무, 포도, 감귤(만감류), 소, 돼지, 닭, 계란 등 대중적인 품목을 중심으로 지원이 이뤄진다.
남도장터는 이번 설 명절 기간(2월 2일~2월 16일)부터 주차별로 1인당 2만원 한도로 즉시 할인을 적용해 최대 30%까지 할인 판매를 진행한다.
또한 농축산물 지원사업에서 제외된 수산물의 경우 ‘대한민국 수산대전’을 통해 20% 할인 지원을 제공, 소외되는 업체를 최소화하고 다양한 상품을 저렴한 가격에 제공하기 위해 노력하고 있다.
남도장터 김경호(사진) 대표이사는 “남도장터가 지역민을 위한 공공형 종합 유통 플랫폼으로서의 역할을 수행한다는 점에서 7년 연속 공모사업 선정은 큰 의미를 가진다”며 “이번 설을 시작으로 지역 생산자의 소득 안정 지원과 소비자 물가 안정에 힘을 보태겠다”고 밝혔다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사