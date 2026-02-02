‘어느덧 36살’ 양희영 “번아웃있었지만 여전히 골프 사랑해”
2026시즌 개막전서 준우승
비시즌 요리·독서로 재충전
“한 때 번아웃이 있었지만 여전히 골프를 사랑한다.”
2일(한국시간) 미국 플로리다주 올랜도의 레이크 노나 골프 앤드 컨트리클럽(파72·6624야드)에서 막을 내린 미국여자프로골프(LPGA)투어 2026시즌 개막전 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트(총상금 210만달러)에서 준우승을 거둔 양희영(36·키움증권)이 골프를 대하는 심정이다.
당초 이 대회는 4라운드 72홀 경기로 우승자를 가릴 예정이었으나 강풍과 추위를 동반한 이상 기온 여파로 54홀 대회로 축소됐다.
대회를 마친 뒤 LPGA와 가진 공식 인터뷰에서 양희영은 “만약 최종 라운드가 예정대로 진행됐더라면 또 다른 기회가 있을 수도 있었겠지만, 기온이 매우 낮았고 그린이 얼어 정상적인 플레이가 어려운 상태였다”고 했다.
양희영은 대회 마지막날 3라운드 때 미처 마치지 못한 2개 잔여홀 경기를 하기 위해 오전 10시에 대회장에 나와 준비를 했다.
그는 “그린 컨디션을 감안하면 제한된 시간 안에 경기를 마치는 것은 현실적으로 어렵다고 느꼈다”며 “티타임이 늦어 낮 시간을 충분히 활용하기 어려웠던 점을 고려하면 4라운드를 진행하지 않기로 한 결정은 충분히 이해할 수 있다”고 덧붙였다.
양희영은 전날 3라운드를 모두 마쳐 단독 선두에 자리한 넬리 코다(미국)에 3타 뒤져 있었다. 잔여홀 경기에서 3타를 줄이면 연장전이 가능한 위치였다. 17번 홀이 파5, 18번 홀이 파4홀이어서 17번 홀 이글, 18번 홀 버디면 가능한 시나리오였다.
양희영은 “플레이오프를 이글과 버디가 필요하다는 상황을 의식하지 않을 수 없었다”며 “추위와 강한 바람 속에서도 끝까지 최선을 다했다. 그런 컨디션에서의 결과로는 나쁘지 않았다고 생각한다”고 만족감을 나타냈다.
이어 “전체적으로 좋은 리듬을 유지하며 스윙하려 했다”며 “그린 스피드가 빨랐기 때문에 페이스 조절에 특히 신경 썼다”고 선전 원동력을 설명했다.
이번 개막전 결과를 통해 올 시즌 나아갈 방향이 확실해졌다고도 했다.
양희영은 “작년에 비해 전반적인 준비 과정이 훨씬 탄탄해졌다는 느낌이다. 3라운드 동안의 플레이에도 만족한다”며 “이번 대회를 통해 앞으로 어떤 방향으로 나아가야 할지에 대해 보다 분명한 기준을 세울 수 있었다”고 했다.
그는 이어 “20대부터 투어 생활을 이어오며 번아웃을 느낀 적도 있었지만, 여전히 골프를 사랑하고 경쟁하는 과정 자체를 즐기고 있다”며 “그 마음이 지금까지 나를 움직이게 하는 가장 큰 동기”라고 전했다.
양희영은 비시즌에 요리와 독서 등으로 재충전의 시간도 가졌다고 했다.
