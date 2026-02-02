김영록 지사, 반도체로 여는 인구 400만 전남광주특별시 비전 발표
광주·전남 반도체 3축 클러스터 구축 임박
“광주권 인재·기술-서부권 전기·물-동부권 반도체·AI산업 육성 최적”
인구 400만 전남광주특별시 대부흥 시대를 이끌 광주·전남 반도체 3축 클러스터 구축이 본격적으로 추진된다.
전남도에 따르면 최근 중앙정부에서 반도체 산업의 핵심인 물 공급 문제에 대해 문의가 있었고, 전남도는 필요량을 충분히 충족할 수 있음을 설명했다.
김영록 전남도지사는 2일 도청 브리핑룸에서 ‘광주·전남 반도체 3축 클러스터 비전’을 발표했다. 3축은 ▲인재와 기술이 모이는 혁신의 중심 광주권 ▲전기와 물이 넘치는 반도체 생산기지 전남 서부권 ▲반도체 산업과 AI산업 육성의 최적지 동부권으로 구성된다.
김 지사는 “전남광주특별시에 기업이 오고, 일자리가 늘고, 청년이 머무르고, 인구가 증가하는 그 빛나는 미래를 열 핵심 열쇠는 반도체 산업”이라며 “반도체 클러스터 조성으로 대통합 대부흥 시대를 힘차게 열겠다”고 밝혔다.
최근 글로벌 반도체 경쟁이 치열해지는 가운데, 각국은 막대한 투자를 단행하며 주도권 확보에 나서고 있다. 반도체 산업의 생명줄인 물과 전기의 안정적 확보가 필수 전략으로 부상했다. 대만은 타이중과 타이난, 일본은 홋카이도와 구마모토 등 수도권이 아닌 지역에 반도체 생태계를 구축하고 있다. 반면, 우리나라는 과거 보수정권에서 인프라와 인력을 이유로 수도권에 반도체 국가산단 조성을 결정했으나, 물과 전기 확보에 어려움을 겪고 있다.
이와 관련해 김 지사는 “지난주 지역 균형발전을 고려한 반도체 클러스터 지정과, 클러스터 조성에 대한 예타 우선 선정·면제 특례 등을 담은 반도체 특별법이 국회를 통과했다”며 “물과 전기, 인재까지 갖춘 전남광주특별시가 대한민국 반도체 클러스터 조성의 최적지”라고 강조했다. 이어 “광주권과 서부권, 동부권을 중심으로 반도체 3축 클러스터를 조성해야 한다”고 덧붙였다.
광주권은 전남대, 조선대, 목포대, 순천대 등 17개 대학에서 연 3만1000명의 반도체 인재가 배출되고, 한국에너지공대와 광주과학기술원 암(Arm) 스쿨도 위치해 있다. 광주 군공항 이전 부지 100만평에는 ‘첨단 융복합산업 콤플렉스’가 조성돼 기업·대학 공동연구와 테스트베드 거점으로 활용될 예정이다. 광주·장성 첨단산단의 반도체 첨단 패키징 클러스터는 앵커기업과 지역 소부장기업을 연계해 설계부터 후공정까지 아우르는 기술생태계 완성을 목표로 한다.
전남 서부권은 기업도시 솔라시도에 영암호, 금호호, 영산강호 등에서 반도체 팹 6기의 용수 필요량 107만t을 충분히 공급할 수 있다. 전력 인프라는 2027년 154kV, 2029년 345kV 송전망 구축이 완료될 예정이다. 2030년까지 태양광 5.4GW, 2035년까지 해상풍력 12.1GW 등 총 17.5GW의 발전 인프라가 확충된다. 통합특별시 특례로 영농형 태양광도 추가된다. 기업들은 지산지소로 값싼 전기를 공급받아 RE100을 해결할 수 있고, 무안국제공항은 반도체 항공물류 관문 역할을 하게 된다.
동부권은 석유화학·철강산업 기반의 소부장 기업이 집적돼 있어, 이를 반도체 분야로 전환하면 소부장 공급부터 팹 공장까지 한 권역에서 완결된다. 순천·여수·광양만권 120만 평의 RE100 미래첨단산업 복합 콤플렉스에 반도체까지 들어가면 피지컬 AI 생태계가 조성되고, 로봇의 두뇌인 반도체와 심장인 이차전지가 결합되는 미래 산업의 요람이 될 전망이다.
김영록(사진) 지사는 “광주와 전남은 물과 전기, 인재와 기술, 소부장과 물류를 연결하는 최적의 반도체 생태계를 갖춘 준비된 지역”이라며 “광주·전남 반도체 3축 클러스터로 대한민국 산업의 물길을 돌리고, 수도권 1극 체제를 넘어 균형발전의 새 지평을 여는 한편 인구 400만의 전남광주특별시 대부흥의 새 역사를 쓰겠다”고 강조했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
