행정통합 바람타고 대구 2차 공공기관 유치전 본격화
대구·경북 행정통합이 속도를 내면서 대구시가 지역 발전을 견인할 2차 공공기관 유치에도 적극적으로 나서고 있다.
대구시는 이르면 이번 주 중으로 국토연구원에 2차 공공기관 유치 관련 지역 현황 등을 설명할 계획이라고 2일 밝혔다.
대구시에 따르면 국토연구원은 2차 공공기관 이전과 관련해 연구 용역을 준비하기 위해 공공기관 이전 대상 지방자치단체들에게 지역의 현황 등을 문의하고 있는 중이다. 이에 대구시는 선제적으로 국토연구원에 대구시 2차 공공기관 이전 준비 사항 등을 알리기로 방침을 정했다.
정부는 행정통합 광역단체에 공공기관 이전 시 우선 고려 방침을 밝혔다. 대구시의 경우 대구·경북 행정통합 특별법을 발의하는 등 추진에 속도를 내고 있어 공공기관 유치에 자신감을 보이고 있는 것이다.
대구시는 그동안 지역 상황과 발전 계획 등에 맞는 30개 공공기관을 검토해오다 최근 3곳을 추가했다. 국토연구원 설명 때도 33개 공공기관의 이전 당위성 등을 설명할 것으로 예상된다.
대구시는 지역 혁신성장 기여 가능성과 신산업 육성 효과, 1차 이전 공공기관과의 시너지를 중점적으로 고려해 공공기관을 선별했다.
최우선 유치대상은 IBK기업은행이다. 중소기업 비중이 전국 최고 수준인 산업구조와 1차 이전기관인 신용보증기금과의 시너지 효과 등을 고려한 것이다. 이밖에도 지역 산업 특성 등에 맞춰 대한무역투자진흥공사, 한국무역보험공사, 한국데이터산업진흥원, 한국공항공사, 한국투자공사, 한국보건의료연구원, 한국환경공단 등을 유치 대상 공공기관으로 선정했다.
대구시는 지자체간 극심한 유치전이 있을 것으로 보고 그동안 정책연구 등 당위성 개발에 집중했다. 희망 공공기관들이 대구에 와야 하는 이유와 유치 이후의 효과 등을 집중적으로 알릴 계획이다. 행정통합 지역을 우선 고려한다는 정부 방침이 있는 만큼 현재 추진 중인 행정통합 과제도 차질없이 진행한다는 방침이다.
앞서 2012~1015년 신용보증기금, 한국가스공사, 중앙119구조본부 등 12개 공공기관이 대구로 이전(1차)했다. 대부분 대구 동구 혁신도시에 자리를 잡았다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사