광주시, 시민 주도 ‘광주형 에너지 분권’ 추진
올해 총 사업비 103억원 투입
마을단위 전기 생산·공유 실현
광주광역시는 시민이 직접 전기를 생산해 수익을 공유하며 마을 단위의 자립을 이끄는 ‘광주형 에너지 분권 실현’을 본격 추진한다.
3일 광주시에 따르면 시는 ‘2045 탄소중립 도시 광주 실현’을 목표로 올해 신재생에너지 확산과 시민 참여형 에너지 생태계 조성을 위해 신재생에너지 융복합 지원사업과 에너지 전환마을 거점센터 운영, 시민 햇빛발전소 지원 강화, 주택 햇빛발전소 운영 등 다양한 사업을 추진한다.
특히 광주시는 올해 신재생에너지 정책의 방향을 ‘시민 접점 확대’와 ‘체감형 보급’에 두고 올해 총 103억원의 예산을 투입, 일상 속 에너지 전환을 본격화한다는 방침이다.
광주시는 먼저 4억7000만원을 투입해 ‘에너지 전환마을 거점센터’ 15곳을 운영한다. 에너지 전환마을 거점센터는 시민들이 모여 기후 위기를 학습하고, 에너지 절감과 생산 계획을 직접 수립하는 등 생활 속 에너지 전환이 시작되는 공간이다.
또 사회적·일반 협동조합이 공공부지 등을 활용해 친환경 발전소를 조성할 경우 총공사비의 50% 이내(최대 2억원)를 지원한다.
주택 부문에서는 1억9000만원의 예산을 투입해 단독·공동주택 150개소를 대상으로 ‘주택 햇빛발전소(미니태양광)’를 보급한다. 기존에는 아파트 단지별 20세대 이상 참여 때 인센티브가 제공됐으나, 지난해부터 10세대로 완화해 진입장벽을 낮췄다.
아울러 ‘가정용 베란다 태양광(1㎾ 이하)’ 설치 때 1회당 1만원의 탄소중립포인트를 지급하는 신규 정책을 도입해 적극 홍보·지원할 계획이다.
손두영 광주시 인공지능산업실장은 “에너지 전환의 성패는 시민이 일상에서 필요성과 혜택을 얼마나 체감하느냐에 달려 있다”며 “미니 태양광부터 대규모 융복합 사업까지 시민과 접점을 최대로 넓혀 광주가 대한민국 탄소중립의 표준모델이 되도록 하겠다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
